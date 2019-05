Robertson: "Lucas Moura es fantástico"

Madrid, 31 may (EFE).- Andy Robertson, lateral del Liverpool, destacó este viernes que el brasileño Lucas Moura, su rival junto al Tottenham en la final de la Liga de Campeones en el estadio Wanda Metropolitano, es un jugador "fantástico" y discrepó de su compañero Alexander-Arnold sobre la condición de favorito de su equipo.

"Desde luego, es un grandísimo jugador, de primer nivel y ha mejorado además, diría, en las dos o tres últimas temporadas. Y eso es de esperar por cómo entrena Pochettino. Cada jugador que entrena con él a los dos o tres años mejora mucho bajo su tutela. Es un jugador fantástico. Tendremos mucho cuidado. Sabemos sus puntos fuertes", expresó en la rueda de prensa en el escenario de la final.

"Jugamos de una determina manera (los laterales). En cada partido tenemos respeto para el equipo contrario y tenemos que tener en cuenta quienes son los extremos. Ante todo, nosotros somos defensas. Para nosotros es igual de importante que no nos metan goles. Tenemos que controlar a sus extremos, pero también queremos ser ofensivos, atacar y lo vamos a seguir haciendo", indicó.

Al contrario que Alexander Arnold, con el que compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa en el estadio Wanda Metropolitano, Robertson explicó que no piensa que su equipo sea el favorito: "Hemos jugado contra ellos en la Liga y sus partidos han sido los más difíciles. Nos pueden crear problemas".

"Tenemos muy buenos jugadores los dos. Y si son mejores que nosotros, mañana ganarán. Si los dos estamos al cien por cien, no se garantiza quién vaya a ganar. Los dos equipos están bastante igualados. Hemos tenido una buena temporada, tenemos confianza los dos y esperamos ya este reto de enfrentarnos a ellos", declaró.

No mira al pasado Robertson, a la final perdida en 2018 contra el Real Madrid en la Liga de Campeones, porque no puede "cambiar ese resultado", o a la de la Liga Europa de 2016. "Después de ese partido se marcharon algunos jugadores y no fue sencillo desde luego. Era la primera vez para algunos que llegábamos a la final".

"Es una experiencia que hemos sabido aprovechar este año, yendo día a día en todas las competiciones. No podemos pensar en Basilea o en Kiev. Esas dos finales acabaron", añadió Robertson, cuyo entrenador, Jurgen Klopp, no ha ganado aún ninguna final europea.

"No queremos ganar sólo por nosotros y por nuestras familias, sino también por el entrenador y por todos los que nos apoyan. El entrenador desde que llegó ha cambiado el funcionamiento del club y queremos recompensarle a él con el trofeo. Hay que dar ese paso más. Todo eso nos impulsa hacia adelante. A ver si conseguimos lograrlo".

Para él, no hay más presión por el desplazamiento de sus aficionados a Madrid: "Ver los vídeos y las fotos (de los seguidores) en Madrid no es malo. Siempre es bueno ver que los aficionados se lo pasan bien y están con el equipo. Sentimos la presión de jugar en este club cada día. Sabemos que va a haber miles de aficionados con entradas y sin entradas y los que estén en el estadio serán una pequeña fracción de la afición del Liverpool".

En Madrid, las temperaturas superan los 30 grados. "Va a hacer el mismo calor para los dos equipos. Venimos los dos de Inglaterra, así que es mucho calor para todos nosotros, pero es la misma situación para todos. Nos tenemos que enfrentar a ella con la preparación que hemos hecho. No es la primera vez que jugamos con tanto calor. Sabemos que hará calor, sí, pero es que no lo podemos controlar".