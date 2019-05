La OCU rechaza las críticas de los laboratorios a su estudio de cremas de sol

Madrid, 31 may (EFE).- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha rechazado este viernes las críticas que está recibiendo desde varios laboratorios su estudio sobre protectores solares y ha asegurado que ellos no ganan nada con estos informes si no que buscan informar a los consumidores sobre los buenos productos.

La nota de la OCU se produce un día después de hacer público un informe en el que pedía la retirada del mercado de las cremas Isdin Fotoprotector Pediatrics Transparent Spray SPF 50+ y Babaria Infantil Spray Protector SPF 50+, por ofrecer menor protección de la prometida, de 15 en el caso de Isdin y de 30 en el del Babaria.

"A nosotros no nos importa cuál es el mejor, solo buscamos informar a los consumidores de cuáles son buenos productos. No tenemos más interés que el beneficio de los consumidores, a diferencia de nuestros detractores, que tienen unos intereses comerciales claros y evidentes", ha comentado la OCU.

La Organización ha querido "desmontar las acusaciones falsas" que considera que han hecho los laboratorios de las dos cremas y la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa).

Por ello, ha enviado el detalle de la metodología y los resultados concretos de su producto a ISDIN y Bavaria.

Además, se ha dirigido a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, para notificarles el estudio y pidiendo que realice las comprobaciones necesarias.

Según la OCU, esta Agencia ha solicitado más detalles que desde la Organización les están facilitando.

Ante las acusaciones de Stanpa de que la OCU no tiene "conocimiento científico" para hablar de protección solar, se ha respondido que es "rotundamente falso".

Asimismo, ha detallado que se trata de un estudio internacional realizado en el ICRT (International Consumer Research & Testing), una asociación técnica en la que se agrupan asociaciones de consumidores independientes del mundo para hacer análisis comparativos.