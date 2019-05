Ion Lazarenco, el moldavo que nada hacia el Nobel de la Paz

Madrid, 31 may (EFE).- Tiburones, aguas heladas, nadar sin parar durante largas horas... El camino hacia el Premio Nobel de la Paz es muy duro, como atestigua Ion Lazarenco Tiron, el moldavo que opta a conseguir este preciado galardón.

Con 42 años, Lazarenco, residente en Irlanda desde hace 23, se ha convertido en el candidato de Moldavia para el Nobel de la Paz, aunque si consiguiera el galardón no pondrá fin a su tarea: "No es mi intención ganar el Nobel, sino transmitir la paz", reconoce el nadador en una conversación con Efe.

"Cuando era joven mi abuelo me hizo un reflexión y me contó que nosotros consumíamos en este planeta, lo destruíamos y luego nos íbamos porque somos mortales. Así fue como comenzó mi sueño", explica.

Ion Lazarenco pasó de ser un simple conductor de autobús a la octava persona del mundo (y la primera en lograrlo al primer intento) en haber completado el desafío Siete Mares (Oceans Seven), una maratón de natación que consiste en cruzar a nado siete famosos canales abiertos. Pero lo significante de esta trayectoria es la intención que esconde detrás de cada brazada: un mensaje por la paz y la unión de los pueblos.

Aunque también tiene la nacionalidad irlandesa, convierte sus travesías en eventos para conseguir ayuda para los necesitados de su país de origen, como recaudación de fondos, ropa, medicinas o juguetes para los más pequeños. Y es que para él lo más importante es "dar y no recibir, si tú esperas algo a cambio no ayudas al planeta".

Explica que eligió la natación como medio para trasladar su mensaje y considera que a través del deporte "se silencian los conflictos", citando como ejemplo los Juegos Olímpicos de la Grecia clásica, período durante el que había una tregua en las guerras.

"La gente habla de conflictos raciales, de territorios e incluso de fronteras, pero resulta que nada es nuestro. Cuando alcancemos la paz empezaremos a querer a nuestro planeta, a la naturaleza y a la humanidad", resalta.

Asimismo, señala que usa la atención mediática que recibe y su fuerza para intentar acercar la gente a lo que considera la realidad: "Las guerras se ganan con amor y compasión, esa es la única manera de ganar al odio y no con dinero. No necesitamos más negocios, sino a gente que ame nuestro planeta".

"Al principio, la gente pensaba que estaba loco y mis amigos creían que no podría con los retos, pero cuando empezaron a ver que ganaba, llegaron los negocios. Me han ofrecido equipos, patrocinios y muchas otras cosas, pero he dicho que no. Esto lo hago simplemente por el pueblo de Moldavia".

También es consciente de que pueda haber escépticos que consideren que su actividad no es suficiente para aspirar a este importante galardón: "No sé si es bastante o no, no me corresponde a mi juzgar. No lo hago para ganar el Nobel de la Paz, sino porque me duele quedarme mirando".

La candidatura al Premio Nobel no le hará tomarse un respiro, ya que tiene varios retos en mente, "porque si paro de nadar la gente dejará de escuchar mi mensaje". Sin embargo, encuentra muchas dificultades para cumplir sus objetivos: "Yo nado para la paz y muchos países no lo permiten", lamenta.

Se ha ofrecido a nadar entre la isla de las Serpientes (Ucrania) y Rumanía, pero el Gobierno ucraniano no se lo permite, una situación similar a su intención de nadar entre Grecia y Turquía, que recibió la negativa de las autoridades turcas.

A pesar de que pueda parecen un nado placentero, recalca que ha pasado por momentos muy duros durante sus retos, como nadar durante horas en aguas con muy bajas temperaturas "hasta salir prácticamente negro", lo que le ha hecho perder uñas, y también ha sufrido picaduras de medusas o la cercanía de tiburones blancos: "Puede ser extremadamente peligroso".

Ion Lazarenco ha sido declarado mejor nadador de Irlanda en varias ocasiones y fue nombrado "Hombre del Año en aguas abiertas" por la Asociación Mundial de Natación en Aguas Abiertas (WOWSA).

Aunque el Gobierno moldavo lo ha propuesto para el Premio Nobel de la Paz 2019, él reitera que su verdadero objetivo es "nadar para trasladar la paz, la justicia y el amor. Lo importante es no rendirse, la Humanidad no lo hace".