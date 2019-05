Evolucionar ha mantenido a Los Van Van en las preferencias del público

Nueva York, 31 may (EFE).- La agrupación cubana Los Van Van, que actuará mañana en Nueva York, cumple cinco décadas de protagonismo como referente de la música cubana, aunque se han adaptando al paso del tiempo con el ritmo que les caracteriza, aseguró a Efe su director, Samuel Formell.

Según Formell, la "sabiduría" y "visión" de innovar de su padre, el bajista, compositor, arreglista, director, cantante y productor Juan Formell (1942-2014), que fundó la agrupación en diciembre de 1969, llevó al grupo a ser la primera orquesta bailable del país.

"Él siempre tenía un lema y me decía: la cuestión no es llegar, es mantenerse, es lo más difícil en esta carrera", recordó el batería, que mañana se presenta con la banda y los exvocalistas Mario "Mayito" Rivera, que estuvo casi 20 años con el grupo, y Pedro Calvo (de 1973 a 2002) en el Lehman Center for the Performing Arts en El Bronx, como parte de una gira en EE.UU. por los 50 años que cumplen este 2019.

Los Van Van harán un recorrido de sus éxitos entre los que no puede faltar "Sandunguera", uno de los más populares, e incluirán temas más recientes.

Formell destaca que mantenerse durante tantos años "plantea que tienes que hacer cambios y no coger miedo a la evolución", lo que caracterizó a su padre, que fusionó diversos géneros creando un género conocido como songo.

"Hay que ir evolucionando con el tiempo. Muchas orquestas cubanas que fueron muy buenas, que llenaban espacios públicos y teatros se han quedado ahí", señala.

"Evolucionar dentro de nuestra misma música fue el secreto de mi padre y aprendí mucho de él, en cómo hacer los arreglos, cuál era la magia que buscaba para que cada canción pegara y buscar rítmicamente que la gente baile. Sin perder esa esencia tiene que evolucionar en cuanto a la sonoridad", indicó.

Formell dice con orgullo que su padre fue incluso un visionario de lo que podía pasar musicalmente en un período de 20 años y recordó que en la década de 1980 compuso "Deja la bobería", tema que "cuando lo escuchas el ritmo es el reguetón de hoy. Fue uno de los que no gustó al principio pero tres meses después ya era un éxito".

Todas estas cosas, asegura, hace la diferencia entre Los Van Van y otras orquestas. "Cada década que escuchas al grupo hay una diferencia de sonoridades buscando la frescura y con letras que enganchan a la gente".

Juan Formell decía que le gustaba escuchar a la gente en la calle porque de una frase podía surgir un tema, con lo que coincide Samuel. No obstante aclara que no de todas surge un tema, "porque la frase tiene primero que engancharte a ti", y citó como ejemplo canciones que nacieron del refranero popular.

El fundador del grupo compuso innumerables temas para la orquesta, y otros que fueron éxito en la voz de artistas como Elena Burke, pero también hizo música para el cine, teatro y televisión.

Samuel, que asumió la dirección tras la muerte de su padre, señala que los nuevos temas surgen de los propios miembros y recordó que ha compuesto varias canciones, algunas incluidas en el exitoso álbum de homenaje a Juan Formell, "El legado", que algunos colocan entre los mejores cinco discos de Los Van Van, señala.

Asegura que tras cinco décadas siguen enfrentando el reto "más difícil" de mantenerse en la preferencia de los "van vaneros". "Hay que seguir trabajando, componiendo. Tratar de hacer otro disco que supere a 'El legado', algo bien difícil".

El grupo ya trabaja en dos discos por los 50 años para el que remozarán viejos éxitos y contarán con artistas invitados, entre ellos el salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa y el legendario pianista cubano Chucho Valdés. Además les gustaría que fuera Marc Anthony el que cantara "Marilú".

Samuel Formell espera que el disco esté en la calle a finales de diciembre o enero del 2020, cuando llevarán la gira de los 50 años a Europa y Asia.