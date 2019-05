Brufau advierte de coste para España de liderar lucha contra cambio climático

Madrid, 31 may (EFE).- El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha señalado este viernes que hay que ir con cuidado en los costes que puede tener el liderazgo que España pretende tomar en Europa en la lucha contra el cambio climático "porque no somos tan relevantes para tener tanta influencia".

Durante su intervención en la junta de accionistas de la petrolera, Brufau ha manifestado que el liderazgo que España pretende tomar en Europa, asumiendo objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por encima de los que le ponía la UE, "no es suficiente para hacer cambiar el sentimiento de muchos países de la UE".

En este sentido, ha recordado que hay once países de la UE que no están dispuestos a renunciar al carbón en 2030, y Alemania no antes de 2038.

Ha recordado que Europa asignó a España un nivel de reducción de emisiones del 14 % en 2030 respecto a 2017, es decir, 47 millones de toneladas.

Pero España en su Plan de Energía lo multiplicó por 2,4 veces, hasta los 114 millones de toneladas, lo que supondría reducir una de cada tres toneladas emitidas.

Brufau, que se ha preguntado si la industria, la sociedad y los hogares españoles son capaces de reducir un tercio las emisiones en trece años, ha señalado que el objetivo de no elevar en más de dos grados la temperatura del planeta pasa también por planes de reindustrialización y de tecnología.

Antonio Brufau ha indicado que su compañía aboga por un proceso de transición energética que combine la reducción de emisiones con la reconversión de la industria.

Asimismo, ha dicho que la transición energética debe ser ordenada y posibilista, al margen de ideologías y de influencias de grupos de interés, y ha señalado que hay "demasiadas voces" opinando en el país.