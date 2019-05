La AUME critica el despilfarro del desfile frente a bajos salarios militares

Madrid, 31 may (EFE).- La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha cuestionado los gastos que conlleva la celebración del Día de las Fuerzas Armadas y denunciado que el "despilfarro no está en consonancia con los bajos salarios" de los militares.

Por medio de un comunicado, la asociación mayoritaria en el ámbito castrense ha cuestionado así los gastos que acarrea no solo el desfile militar, que tendrá lugar mañana en Sevilla, sino todo el despliegue de medios y actividades que la fiesta implica.

En la nota, recuerda que ninguno de los dos últimos Gobiernos ha hecho realidad el prometido estudios sobre la actualización de las retribuciones de los militares, como tampoco las mejoras en las condiciones de vida de estos.

Además, critica la "estigmatización del asociacionismo militar que deja a los militares sin una defensa adecuada de sus derechos" y el "acoso" que las distintas asociaciones sufre por parte de los mandos.

Pero la gran preocupación de la AUME es el "desorbitado gasto y despliegue de medios" del Día de las Fuerzas Armadas, "que contrasta con la situación de miles de militares y sus familias que poco tienen que celebrar".

Así "a los vistosos y sofisticados medios materiales que se exhibirán (en Sevilla y por toda España) se contraponen los bajos salarios y las pésimas condiciones de vida en las unidades y la todavía escasa atención a las situaciones particulares y familiares del militar".

Por ello, propone que el acto principal de dicho día sea "realmente un acto integrador del militar con la sociedad a la que pertenece y no una mera exhibición de lo apartado que se encuentra de esta".

Por todo ello, considera que hay "poco que celebrar, mientras no exista un impulso decidido desde el ministerio por llevar a cabo una adecuación salarial justa", mientras no se aborde la creación de una nueva Ley integral de carrera militar y no se tomen "medidas decididas de apoyo a las especiales condiciones que se dan en el militar y su familia por causa de su trabajo".