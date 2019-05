El XXII Salón del Cómic de A Coruña abordará en agosto la riqueza del género

A Coruña, 30 may (EFE).- El XXII Salón Internacional del Cómic de A Coruña, Viñetas do Atlántico 2019, abordará del 5 al 11 de agosto la riqueza multifacética del género, una cita que se ha convertido en un "referente" en el mundo gráfico, la banda diseñada y la ilustración.

Así se ha expresado durante la presentación del evento, el concejal de Culturas, Deporte y Conocimiento, José Manuel Sande, quien ha explicado que el Salón se ha consolidado y es de "excelencia".

Según el director de Viñetas, el dibujante Miguelanxo Prado, los invitados mostrarán "un tablero conformado por piezas muy diversas, absolutamente autónomas; universos creativos realmente lejanos que solo tienen en común las herramientas y la fórmula del relato, esas secuencias de continuidad de imágenes y palabras, ya sean en texto o en voz".

Entre los creadores invitados figuran la británica Isabel Greenberg, quien sorprendió al mundo editorial con su primera novela gráfica, la saga The Encyclopedia of Early Earth y su fábula feminista The one hundred nights of Hero.

También visitará el Salón el mexicano afincado en Europa Tony Sandoval, al que el primer éxito le llegó con su personaje Blacky, un gato con inquietudes románticas y melancólicas; y el francés David Sala, que triunfó con su adaptación de "El jugador de Ajedrez", la novela de Stefan Zweig.

A ellos se sumarán el portugués Jorge Coelho, el dibujante de la extravagante serie policíaca John Flood, con guión de Justin Jordan; el madrileño Antonio Navarro y el catalán Albert Monteys, este último firma indispensable en la historia de la revista El Jueves, que dirigió.

La poeta compostelana Yolanda Castaño traerá a esta edición de Viñetas sus poemas ilustrados por buena parte de los más reputados dibujantes gallegos: Norberto Fernández, Alberto Taracido, Cristian F. Caruncho, Jano, Fran Jaraba, Xulia Pisón, Paula Esteban, Fran Bueno, Xulia Vicente, David Rubín, Miguel Robledo, Manel Cráneo, María Ferreiro, Alicia Jaraba Abellán y Víctor Rivas.

Participan en este trabajo además Kike J. Díaz, Xosé Tomás, Ánxo Cuba, Los Bravú (Dea Gómez & Diego Omil), Yupiyeyo / María Álvarez Hortas, David Pintor, Kiko da Silva, Miguelanxo Prado, Roberta Vázquez, Xan López Domínguez, Siro, Xaquín Marín, Rubén Mariño, Pepe Carreiro, Santy Gutiérrez, Martín Romero, Ramón Trigo, Brais Rodríguez, Miguel Cuba, Cynthia Alonso, Abraldes, Miguel Porto, Dani Xove, Tokio y Fernando Iglesias "Kohell".

El cartel anunciador de la presente edición es obra de una de las autoras más reputadas del panorama nacional, la granadina Belén Ortega, con la Torre de Hércules como indiscutible protagonista de la imagen de Viñetas 2019.

Por otro lado, "Tintín" y su "troupe" serán los protagonistas de la muestra que el salón internacional instalará en la Sala de Exposiciones del Palacio Municipal de María Pita, pues la asociación de "tintinólogos" más importante de España está en Galicia.