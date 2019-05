Viver: "Islandia tiene argumentos para hacernos daño si no estamos bien"

Redacción deportes, 30 may (EFE).- El seleccionador del combinado español de balonmano femenino, Carlos Viver, ha afirmado a EFE que Islandia, su rival mañana en Antequera (Málaga), es un equipo "serio, completo y bien trabajado" que tiene argumentos para hacerles daño a las españolas si éstas no están bien.

La selección española femenina de balonmano tratará de encarrilar este viernes en Antequera la clasificación para el Mundial de Japón, la llave que abre la puerta de los Juegos Olímpicos de Tokio, con un triunfo sobre Islandia en el partido de ida de la eliminatoria mundialista.

Un encuentro en el que las de Carlos Viver tratarán de refrendar las buenas sensaciones que dejaron el pasado mes de marzo en el Torneo Internacional de España, en el que las "Guerreras" derrotaron a rivales de la talla de Brasil o Serbia.

Varios escalones por debajo de brasileñas o serbias se sitúa el conjunto islandés, que no participa en una gran competición internacional desde que disputó en el año 2011 el Mundial de Brasil, donde las nórdicas ocuparon la duodécima plaza.

Un escaso bagaje internacional que, sin embargo, no impide al seleccionador español recelar de un rival, al que no dudó en señalar como un equipo "serio, completo y, sobre todo, bien trabajado".

"Hemos podido analizar varios de sus partidos y no es un equipo fácil. Tienen argumentos que nos pueden hacer daño si no estamos bien", señaló Viver en declaraciones a la Agencia EFE.

En este sentido, el preparador español destacó la defensa abierta que suele poner en práctica el conjunto islandés, el punto de partida de su veloz y peligroso juego de contraataque.

"Con casi toda seguridad utilizarán un sistema defensivo abierto, un 4-1-1 al que no estamos habituados y si no estamos acertados en la toma de decisiones, si no somos disciplinados, nos puede llevar a cometer errores y permitirles salir rápido al contraataque", advirtió Viver.

Una circunstancia que obligará al conjunto español a tratar de reducir al máximo las pérdidas de balón, una tarea en la que jugarán un papel fundamental las centrales Alicia Fernández y Silvia Arderius, así como Nerea Pena, que con el asentamiento de Fernández como directora de juego ocupará el lateral izquierdo.

Pero los robos de balón no serán el único peligro de Islandia, que cayó el martes por 26-24 ante Noruega B en un encuentro preparatorio, que cuenta también con un poderoso lanzamiento exterior.

"En ataque es un equipo con mucho lanzamiento exterior en el lateral izquierdo y cuenta también con centrales que saben jugar bien. No es un equipo fácil", recalcó el preparador español.

Aunque si alguien destaca en el conjunto islandés es la pivote Arna Pálsdóttir, una fornida jugadora con experiencia en las ligas danesa, francesa y húngara.

"Es una jugadora que mide casi 1,90, una jugadora con experiencia, que ha jugado en equipos como el Niza de la Liga francesa. Una pivote que tiene buenas manos en ataque y en defensa ocupa el eje central", explicó Carlos Viver.

Todo un reto para la defensa española, en la que todo hace indicar que Viver en ausencia de la lesionada Lara González, volverá a confiar en la pareja que conforman la pivote Ainhoa Hernández y la jovencísima June Loidi como eje central.

Una dupla que no sólo deberá controlar los movimientos de Pálsdóttir, sino además salir para evitar los lanzamientos de las laterales islandesas, una de las principales preocupaciones del técnico español.

"Tenemos que ser conscientes que este tipo de rivales lanzan desde posiciones más lejanas, por lo que no nos vale sólo con colocar los brazos, tenemos que dar más profundidad a nuestra defensa", indicó Viver.

Argumentos que no merman, pese a la ausencia de piezas clave como Lara González, Carmen Martín o Alexandrina Barbosa, el papel de favorito del conjunto español en una eliminatoria, que como recalcó el seleccionador, no ser resolverá hasta el choque de vuelta que se disputará el 6 de junio en Reykjavik.

"Desde la primera charla les dije a las jugadoras que íbamos a jugar un duelo de 120 minutos, por eso no quiero cuantificar ningún tipo de renta para el partido de vuelta, porque eso nos puede llevar a cometer errores. La clasificación tenemos que pelearla tanto aquí como allí, porque somos conscientes de que es el partido de Islandia el que nos va a dar la eliminatoria", concluyó Viver.