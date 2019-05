Valencia descarta a Matt Thomas cuartos y no sabe si llegará a semis o final

Valencia, 30 may (EFE).- El Valencia Basket no podrá contar con el escolta estadounidense Matt Thomas en los cuartos de final de la Liga ACB y tampoco tiene claro que, en el caso de superarlos, puede estar listo para disputar unas hipotéticas semifinales o incluso la final.

"Matt va bien pero eso no está curado y hasta que no lo esté no podremos saber si lo podremos usar o no", explicó en una rueda de prensa Jaume Ponsarnau.

"Si se recupera faltará que pueda entrar en ritmo y el de los 'play off' es mucho más difícil de coger que el otro, así que tendremos que valorar todo esto", admitió.

Thomas sufrió un golpe en el cuádriceps de la pierna derecha pero la falta de drenaje del derrame que sufrió llevó al club a realizarle una intervención quirúrgica hace unas tres semanas.

En el caso de que finalmente el jugador pudiera estar disponible y de que no hubiera otro lesionado, Ponsarnau debería hacer un descarte antes de cada una de las eliminatorias que dispute el equipo tras estos cuartos.