Una unidad móvil acerca el diagnostico de la hepatitis C a los albergues

Madrid, 30 may (EFE).- Una unidad móvil acercará el diagnóstico de la hepatitis C a las zonas donde se concentran los colectivos de personas más vulnerables, como son los albergues o lugares donde se reúne gente sin hogar y sin documentación, que consume drogas inyectadas y comparten jeringuillas o trabajadores del sexo.

Son colectivos que están fuera del circuito de atención social y sanitario y que tienen más riesgo y prevalencia de hepatitis C que la población general. Están, por tanto, en una situación desfavorable para poder acceder a un cribado, un diagnóstico y al tratamiento de cualquier enfermedad infecciosa como ésta o el VIH, prueba que también hacen en esta unidad móvil.

Por eso, la presentación de esta unidad móvil se ha realizado este jueves en el albergue de San Isidro, en Madrid, donde se han acercado varias personas a que se les practicara la prueba, cuyos resultados tardan tan solo 58 minutos. Si el resultado es positivo, el personal de la unidad ofrece acompañar a la persona a una consulta especializada.

Es la forma de asegurar que estos pacientes acuden al especialista y reciben el tratamiento, según Jorge Gutiérrez, de Madrid Positivo, que ha presentado la unidad junto con representantes de Idas for Health, la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (Aehve) y las compañías biofarmacéuticas AbbVie y Gilead.

Con esta iniciativa se prevé acercar la prueba a unas 4.500 personas en 2019 y detectar a unas 800 personas con anticuerpos frente a la hepatitis C y 320 con infección activa.

Así, según ha señalado Pablo Ryan, infectólogo del Hospital Infanta Leonor de Madrid, se podrán alcanzar los objetivos fijados por la Organización Mundial de la Salud (la eliminación de esta hepatitis en 2030) ya que aumentarán las personas diagnosticadas, que podrán acceder a los nuevos tratamientos eficaces en un 97 % de los casos.

El 0,80 % de la población presenta anticuerpos positivos frente al virus de la hepatitis C y el 0,17 % infección activa, sin embargo en los colectivos más vulnerables la prevalencia de infección activa se sitúa en un 10 %.

Estos datos se han podido constatar con las casi 600 pruebas que se han realizado ya en esta unidad en "puntos calientes" de Madrid, aunque no se descarta que se desplace a otras ciudades en el futuro.

De lo que se trata, según el doctor, es de "sacar el diagnostico a la calle" porque muchas de estas personas no tienen acceso a un tratamiento pues no acceden al sistema sanitario, no van a los centros de salud y no se les puede derivar a los hospitales para recibir la medicación.

Javier García Samaniego, jefe de Hepatología en el Hospital La Paz y coordinador de Aehve, estima que en España hay entre 50.000 y 70.000 personas con infección activa por el virus de la hepatitis C que está sin diagnosticar y la mayoría de ellas se concentran en poblaciones vulnerables.

No obstante, el experto ha dejado claro que España es el país de los desarrollados que está mejor posicionado para alcanzar la eliminación de la hepatitis C y ha insistido en que ha sido posible por el plan estratégico que ha permitido tratar a más de 120.000 personas.