La Televisión hace justicia a "los cinco de Central Park"

Los Ángeles , 30 may .- La condena injusta de cuatro afroamericanos y un hispano por la violación de una mujer blanca en 1989 en Nueva York, en el caso conocido como "los cinco de Central Park), centra la serie de televisión "When They See Us".

La serie, que estrena Netflix este viernes en todo el mundo, relata ese caso que sacudió a la sociedad neoyorquina de la época y que para muchos ejemplificó los peligros de la discriminación y el racismo existentes entonces en el sistema policial y judicial.

El neoyorquino Marquis Rodríguez, quién encarna al joven latino en la serie, aseguró en una entrevista con Efe que a pesar de que el hecho sucedió mucho antes de que él naciera, desde pequeño conoce los detalles de la "injusticia que se cometió" contra los cinco jóvenes, que vivían en Harlem.

"Por mi seguridad mi mamá, que también es neoyorquina, se encargó de que supiera todo lo que pasó y cómo eso afectó muchas vidas. Ella no quería que algo así nos pasara", aseguró Rodríguez, de 22 años.

El actor resalta que el caso sigue presente en la memoria de muchos de los residentes de la Gran Manzana pero que ahora la serie permitirá que todo el mundo conozca cómo los menores fueron víctima de discriminación racial.

La directora Ava DuVernay (Selma, 2014), la primera cineasta afroamericana en ganar el festival Sundance, se empeñó en dar vida a la injusticia cometida contra los jóvenes, el mayor de los cuales tenía apenas 16 años cuando fue arrestado y acusado.

El grupo fue conocido como "los cinco de Central Park" porque el asalto y violación ocurrió en el icónico parque de la ciudad a una mujer que hacía deporte.

El ataque a la mujer se convirtió en uno de los crímenes más mediáticos de finales de la década de los ochenta y generó una gran presión ciudadana para dar con los responsables.

Rodríguez da vida a Raymond Santana, el único hispano del grupo de amigos, en la etapa de su arresto.

"Era un chico de 14 años con mucha energía, entonces se trata de entender cómo se enfrenta a algo tan duro como ser acusado injustamente y que te miren como alguien malo", aseguró el joven actor.

Tras su detención, los cinco jóvenes fueron interrogados durante más de 30 horas sin poder comer ni dormir, y sin contar con representación legal.

Los jóvenes se contradecían en sus confesiones, sus relatos a veces no tenían sentido y reflejaban la ingenuidad de unos niños que no habían acabado de crecer. Los cinco fueron llevados a juicio y declarados culpables y pasaron entre 6 y 13 años en prisión hasta que fueron exonerados por la justicia.

De hecho, la serie abarca 25 años, desde el comienzo del caso hasta la exoneración de los jóvenes, en 2002, y el acuerdo de compensación alcanzado con la ciudad de Nueva York en 2014.

Rodríguez resaltó que la serie retrata los problemas de la justicia penal estadounidense y con su emisión se pretende impulsar una campaña para cambiar la percepción pública de vincular a los jóvenes de color con la delincuencia y ayudar a que las autoridadestengan una enfoque de equidad racial y dignidad.

Rodríguez aseguró que algo que le "enojó" particularmente de este caso es que los medios de comunicación de la época pintaron al grupo como una manada de lobos que fueron al parque con la intención expresa de cometer el crimen.

"When They See Us" se verá en Latinoamérica bajo el título de "Así Nos Ven", y en la serie participan actores tan reconocidos como John Leguizamo, Michael K. Williams, Vera Farmiga y Niecy Nash.

Rodríguez considera que su participación en esta serie será un punto de inflexión en su carrera, que ahora continuará en la precuela de la popular serie de HBO, Game Of Thrones.