Tami Neilson y Danny and the champions of the world se unen al Azkena Rock

Vitoria, 30 may (EFE).- La cantante y compositora de country Tami Neilson y la banda londinense Danny and the champions of the world son las nuevas incorporaciones al cartel del festival Azkena Rock de Vitoria donde actuarán en los conciertos gratuitos en el centro de la ciudad los días 21 y 22 de junio.

Neilson está considerada como una de las artistas "más excitantes" del country actual y se la compara a menudo con grandes del género cómo Wanda Jackson o Patsy Cline.

Nacida en Nueva Zelanda pero canadiense de adopción, su carrera artística comenzó a muy corta edad junto a la Neilson Family y llegó a ser telonera del mismísimo Jonny Cash.

Consolidada en la escena y alabada por la crítica, sus letras subversivas que abarcan temas tan dispares como la maternidad, la pérdida y la misoginia en la industria brillan sobre una colorida mezcla de soul, rockabilly, blues y country, ha recordado este jueves la organización del festival.

Por su parte, la banda londinense formada en 2007 ofrece una combinación perfecta entre heartland rock y soul, géneros que su líder, Danny George Wilson, creció escuchando junto con el blues o el doo wop y cuya esencia está presente en todos sus proyectos.

Los seis álbumes de estudio de la formación son un homenaje al viejo rock de raíces norteamericano, ese que se basa en los ritmos del country, el folk, el bluegrass, el gospel y el R&B.