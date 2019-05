Satrústegui : No se puede regular a espaldas de las marcas

Madrid, 30 may (EFE).- El director general de Hyundai Motor España, Leopoldo Satrústegui, ha manifestado que "no se puede regular a espaldas" de lo que piensan y son capaces de hacer las marca automovilísticas, que cree que es lo que ha ocurrido en España, y ha afirmado que "nuestra matrices no entienden lo que está pasando en España".

Satrústegui, que ha intervenido este jueves en el encuentro "El futuro de la industria del automóvil: retos y oportunidades", organizado en Madrid por Business Insider, ha manifestado que no puede ser que cada Gobierno que viene decida cambiar unas leyes que afectan al consumidor.

Ha criticado "barbaridades" como la prohibición de Baleares de los coches diesel en 2025 y de gasolina en 2035, y ha dicho que muchas regulaciones y mensajes están impactando en el consumidor, que aguanta con el coche que tiene hasta que puede.

Para el director general de Hyundai Motor España, la descarbonización se debe acometer de forma "ordenada y realista" y ha añadido que no tienen sentido las regulaciones y prohibiciones que no van apoyadas por inversiones en infraestructuras de recarga eléctrica o ayudas.

"Nuestra matrices no entienden lo que está pasando en España" y que un país que hasta hace nada no ha apostado por nuevas tecnologías ahora quiera ser el más avanzado en la lucha contra la descarbonización, ha añadido Satrústegui, que ha advertido de que el coche de combustión y el eléctrico tendrán que convivir largo tiempo.

Ha subrayado la importancia de que los reguladores no marquen objetivos "inalcanzables" que paralicen el mercado o lancen mensajes negativos, como que el "diesel tienes los días contados", o prohibiciones, pues eso no facilita la transformación, sino que la hace más difícil.

Asimismo, ha achacado la caída que ha habido en el mercado de particulares en España a la "confusión" que se ha creado.

En relación con Madrid Central, medida de restricción al tráfico del centro de la capital que implantó el gobierno municipal de Ahora Madrid y que ahora podría ser eliminada o reducida tras las elecciones que dan mayoría al bloque PP-Ciudadanos-Vox, el director general de Audi en Volkswagen España, José Miguel Aparicio, ha dicho que nadie cuestiona que el centro de las ciudades tiene que ser cada vez más peatonal y con una calidad del aire mejor.

No obstante, ha señalado que el problema es cómo llegar a ello y, en este sentido, ha apuntado a un "pacto plurisectorial" basado en discusiones a largo plazo y que "esté por encima de los ciclos políticos".

Asimismo, ha indicado que va a haber una segunda oleada para la asignación de la fabricación de vehículos eléctricos por parte de las casas matrices a sus factorías en diferentes países y "tenemos que conseguir que España participe y tenga una posición competitiva para fabricar vehículos eléctricos".

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Toyota y Lexus en España, Miguel Carsi, ha manifestado que "el tema de la calidad del aire no debería tener color" y ha recordado que la UE ha regulado en ese sentido y hay que cumplir esa regulación para no incurrir en multas.

Carsi ha añadido que hasta ahora la "boina" de contaminación de Madrid se veía desde cualquier punto de la ciudad y "ahora se va reduciendo", y ha añadido que "una norma europea hay que cumplirla y no cuestionarla", por lo que es mejor ponerse a trabajar y actuar "proactivamente".

Ha apuntado que los motores de combustión irán gradualmente saliendo y que la tecnología híbrida seguirá muchos años, al tiempo que ha señalado la dificultad que hay en España para plantear puntos de recarga eléctrica, pues el 70 % de los coches "duermen en la calle".

La directora general de Peugeot España y Portugal, Hélèna Bouteleau, ha dicho que las fábricas españolas producirán tanto coches de combustión como eléctricos y "la Administración tiene que hacer su trabajo y acompañarnos" con el desarrollo de infraestructuras de recarga.