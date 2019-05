Vox niega "diálogo de negociación" con PP y Cs, solo "contactos informales"

Madrid, 30 may (EFE).- El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha afirmado que su formación "no se puede fiar" de partidos como PP o Ciudadanos, con los que más allá de "contactos informales", no ha habido desde las elecciones ningún "diálogo de negociación" sobre pactos de gobierno.

Para Espinosa, está "justificado" que Vox entrase en algunos de los gobiernos autonómicos y municipales que están por conformarse, por lo que se mantiene a la espera de que tanto PP como Cs decidan "sentarse a la mesa" con ellos para alcanzar un acuerdo, según ha recalcado en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

"No hemos venido para ser la muleta de otros partidos que han sacado menos apoyos y necesitan los nuestros", ha afirmado Espinosa.

El portavoz ha opinado que esta situación es la que se ha terminado dando en Andalucía, donde gobierna el PP gracias a los votos de Vox y Cs, pero cuya gestión ha suscitado una "desconfianza" por parte de los de Santiago Abascal.

Es por esto que, frente a la opción de retirar su apoyo al líder popular en Andalucía, Juanma Moreno, Espinosa ha dicho que "todas las posibilidades están encima de la mesa".

Y respecto a las comunidades autónomas y los ayuntamientos donde PP y Cs necesitarían a los diputados y ediles de Vox para gobernar, ha dicho que esperan ciertas "concesiones" a su programa electoral, ya que no entregarán un "cheque en blanco" a cambio de sus votos.

"Si pretenden que votemos a cierto gobierno, previamente tendrán que negociar ciertas condiciones con nosotros", ha insistido.

En esta línea, no ha descartado establecer una negociación bilateral únicamente con PP, en el caso de que Cs "decida salirse" de los posibles gobiernos que podrían conformarse.

Porque es a causa del "comportamiento" de estos dos partidos, según el diputado de Vox, que en ciudades y autonomías donde la izquierda había sido teóricamente "derrotada" haya posibilidad de que termine gobernando, como es en el caso del ayuntamiento de Madrid, donde se plantea que continúe de alcaldesa Manuela Carmema.

"¿Es posible que meses después se llegue a un pacto con el resto de partidos y se haga una moción de censura? Sí, claro que es posible. Nosotros estamos sentados a la mesa, esperando", ha aventurado Espinosa sobre la posibilidad de que Carmena vuelva a regentar la ciudad por la falta de acuerdos entre PP, Cs y Vox.