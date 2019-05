Miguel Ángel Gil: "No puedo privar a la afición de una Superliga si se hace"

Madrid, 30 may (EFE).- Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético de Madrid, dijo este jueves que una Superliga europea podría "hacer daño al fútbol", apuntó que desde el club no puede posicionarse por sus preferencias respecto a la competición doméstica y declaró que, en caso de hacerse, no podría privar a la afición de competir en ella.

Miguel Ángel Gil participó en el Football Benchmark Forum de KPMG celebrado en Madrid, en el que repasó los años que lleva en el conjunto rojiblanco, de los cuáles destacó los últimos diez por los títulos y el crecimiento que ha experimentado la entidad.

"Los resultados son sinónimo de estabilidad y si los sabes aprovechar puedes crecer. Nunca hubiéramos podido crecer sin los cambios estructurales en el sector desde la llegada de Javier Tebas a LaLiga y nuestro club lo ha notado", confesó.

Muchos de los éxitos recientes del Atlético de Madrid se han producido con el argentino Diego Simeone como entrenador. "Es un hombre especial y nos ha traído los resultados necesarios para tener estabilidad".

"Además, socialmente y deportivamente hemos crecido mucho, pero nos falta crecer en infraestructuras, aunque el Wanda Metropolitano ha cambiado la imagen exterior que teníamos", confesó.

Para Miguel Ángel Gil, el "listón está muy alto de cara al futuro y casi nada vale. Eso es malo porque con nuestros recursos es difícil hacerlo mejor y ahora la exigencia no nos deja disfrutar de nada".

"La unificación de criterios para gestionar los derechos ha igualado los campeonatos y ahí vemos como ejemplos al Atalanta, el Tottenham o el Borussia Dortmund. Eso ha puesto nerviosos a los clubes grandes y han reaccionado juntándose los más importantes diciéndole a UEFA que les proteja", señaló Gil, en alusión directa a la posibilidad de esa creación de la Superliga europea a partir de 2024.

"Al ser los partidos más atractivos al aficionado le gustará más y se generará mas trafico de audiencias. Eso hará que la UEFA sea más fuerte respecto a las federaciones y creo que hará daño al fútbol domestico. Aún así, soy el primero que no puedo privar a los aficionados del Atlético si se hace esa competición", confesó.

"Por el momento no sé si mantendrán los principios de competición como hasta ahora. Hay muchas dudas y muchas incertidumbres. Los grandes clubes tendrán mayores ingresos y una distancia presupuestaria más grande respecto al resto, pero todo está por ver", concluyó.