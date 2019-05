John Banville: Los libros y la lectura son un gran logro de nuestra especie

Bilbao, 30 may (EFE).- El escritor irlandés John Banville, ganador del Premio Booker y del Príncipe de Asturias, que firma sus novelas negras bajo el pseudónimo de Benjamin Black, ha afirmado este jueves en Bilbao que los libros y la lectura "son un gran logro de nuestra especie".

Tras desear que ambos "sigan existiendo en el futuro", Banville ha animado a los lectores a que, además de darse una vuelta por los 55 puestos que componen la Feria de Libro de Bilbao y mirar los libros, "también los compren".

Banville (Wexford, Irlanda-1945), autor de la saga de novelas negras protagonizadas por el patólogo Quirke y ambientadas en el Dublín de 1950, de la que lleva ya siete libros, ha recibido este jueves en Bilbao el premio Atea-Laboral Kutxa Saria, que le ha otorgado la Feria del Libro de la capital vizcaína en reconocimiento a su obra.

El popular autor irlandés ha agradecido el premio y ha asegurado, por último, que le "encanta celebrar los libros y la lectura y más en el marco de una feria del libro".

Junto al reconocido autor irlandés, ha recibido este premio la escritora y poeta vizcaína Miren Agur Meabe (Lekeitio, Bikzia-1972) tres veces galardonada con el Premio Euskadi Itsaslabarreko etxea (Aizkorri, 2001), Urtebete itsasargian (Elkar, 2006) y Errepidea (Erein, 2010) y Premio de la Crítica en 2001 y 2011.

En su breve intervención, Agur Meabe ha revelado que vive los libros "como si fueran una flecha de doble punta, una de las cuales se clava en el mundo exterior, el mundo de los otros, y la otra, según leo, se va clavando en mi propio mundo interior".

"Si no leyéramos, no entenderíamos, no disfrutaríamos y no recordaríamos ciertas cosas", ha señalado.

Ha cerrado el acto de entrega de premios el alcalde en funciones de Bilbao, Juan María Aburto, quien, parafraseando al escritor portugués José Saramago, ha mantenido que los libros "son como piedras que están puestas para atravesar el río y poder llegar a la otra margen, donde está lo importante".