PP y Cs inician contactos y PSOE no cierra la puerta a Podemos en su Gobierno

Madrid, 30 may (EFE).- Los partidos han empezado a mover ficha para establecer alianzas tras las elecciones del 26 de mayo y ya se han producido los primeros contactos de PP con Cs y con Vox, mientras el PSOE no cierra la puerta a incluir a miembros de Podemos en su Gobierno, pero no bajo la fórmula de coalición.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha vuelto a descartar este jueves una coalición aunque no "la incorporación de miembros de otras formaciones, en este caso Podemos" al Gobierno de Pedro Sánchez.

Mientras, PP y Ciudadanos ya se han acercado para hablar sobre pactos municipales y autonómicos, como el de la Comunidad de Madrid, uno de los Gobiernos más importantes para ambos partidos, pero los populares también han puesto el proceso en marcha para negociar con Vox, con los que la formación naranja insiste en que no quiere reunirse.

Por el momento no ha habido conversaciones formales, pero sí llamadas de teléfono y algún encuentro en el Congreso, en los que ha participado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien integra el comité negociador del partido.

Ciudadanos coincide con el PP en apostar por la vía andaluza, aunque los populares han reclamado hoy a la formación naranja que no se niegue a sentarse con Vox, porque no sería "democrático" ni "maduro", para hablar sobre posibles apoyos y no sobre gobiernos de coalición.

Tanto el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, como el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, han situado sus respectivos partidos como socio "preferente" para establecer estos gobiernos de coalición.

Una posibilidad que Ciudadanos no contempla con Vox, aparte de que ve "difícil" consensos con el PSOE, aunque solo se descartan para La Moncloa. Villegas ya dijo el martes que en breve llamaría a los socialistas para abordar posibles acuerdos municipales y autonómicos.

Desde el PSOE, Ábalos, se ha mostrado confiado en alcanzar pactos con Cs para gobernar en algunas comunidades, como Castilla y León, y ha dicho a la formación naranja que si se subordina al PP renunciará "a todo a lo que aspiró".

Por su parte, Vox cree que "no se puede fiar" de PP y Ciudadanos, con los que señala que, más allá de "contactos informales", no ha habido desde las elecciones ningún "diálogo de negociación" sobre pactos de gobierno.

Para el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, está "justificado" que su partido entrase en algunos de los gobiernos autonómicos y municipales y espera ciertas "concesiones" a su programa electoral.

La formación de extrema derecha tendrá esta tarde una reunión del Comité Ejecutivo Nacional para definir su estrategia de pactos postelectorales.

Y continúan los movimientos en torno a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, después de una "primera toma de contacto" ayer entre el candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, y la del PP, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido "cordial" y en la que quedaron en verse la semana que viene.

Lo que Ciudadanos Madrid descarta es que haya mantenido conversaciones, "ni cruzadas ni descruzadas", con el candidato de Más Madrid Íñigo Errejón para un acuerdo a tres junto al PSOE para dejar fuera del gobierno al PP y Vox.

A la espera de constituir los gobiernos autonómicos y locales, el Congreso sigue avanzando en su configuración y ha avalado hoy la propuesta de ERC para tener grupo parlamentario, en cuya composición no figura Oriol Junqueras, al tiempo que ha negado la de JxCat porque no cumple los requisitos que establece el reglamento.

Los grupos parlamentarios de la XIII Legislatura serán los establecidos por PP, Ciudadanos, ERC, PSOE, Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Vox, y PNV-EAJ.