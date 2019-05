FIAB reunirá a 400 profesionales de la industria en el VII Food&Drink Summit

Madrid, 30 may (EFE).- "El arte de alimentarse" es el lema de la VII edición del foro Food & Drink Summit, con el que la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) reivindicará los alimentos y bebidas como parte de "nuestra cultura y tradiciones" en el auditorio del Museo del Prado.

En un comunicado, la federación ha detallado que el encuentro será inaugurado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, y clausurado por la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto.

Además, en el transcurso del foro entregará sus "Reconocimientos 2019" al Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, al periodista Matías Prats y al empresario Javier Robles.

La ponencia inaugural correrá a cargo del presidente de Telefónica España, Emilio Gayo; tras las que se presentarán las ponencias de la directora general de Facebook España y Portugal, Irene Cano; y del Chief Data Officer de IKEA, Mosiri Cabezas.

Para analizar cómo ha influido la estrategia digital en la internacionalización de las empresas participantes en la iniciativa "Food and Wines from Spain", intervendrán el Head of Marketplace de Amazon, Ryan Frank; y la consejera delegada de ICEX, María Peña, moderados por el socio responsable de Retail y Consumo de EY España, Javier Vello.

En el encuentro se recordará el papel de los alimentos y bebidas "como parte de nuestra cultura y de la tradición de celebrar y compartir", en una mesa en la que expondrán su visión los escritores Santiago Posteguillo y Juan Eslava Galán, además de la coordinadora general de Educación del Museo del Prado, Ana Moreno.

Desde la organización han destacado que esta séptima edición reunirá a más de 400 profesionales vinculados a la industria de la alimentación y bebidas, así como de otros sectores productivos debatirán, entre otras cuestiones, sobre el contexto de transformación de los modelos de negocio, comercialización e internacionalización.

Otros de los temas que se abordarán en el Food & Drink Summit de la FIAB serán las tendencias de consumo, las implicaciones medioambientales y tecnológicas de la producción o la cultura de los alimentos y bebidas, en una iniciativa que cuenta con el patrocinio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ICEX y Cesce, y la colaboración de EY, Engie, Ecoembes, Ecovidrio, Alimentaria, Coca-Cola y Foro Interalimentario.