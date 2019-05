Esclerosis múltiple: la enfermedad de las mil caras

Madrid, 30 may (EFE).- Con multitud de síntomas distintos, muchos de ellos invisibles para la sociedad, la esclerosis múltiple (EM) se conoce como "la enfermedad de las mil caras", un patología que afecta a cerca de 50.000 personas en España, la mayoría de ellas mujeres, y que impacta en el proyecto vital de quienes la padecen.

Y es que la edad media del diagnóstico se produce entre los 30 y 40 años, justo en pleno momento de desarrollo profesional y, en muchos casos, cuando se está planteando formar una familia, con lo que estos planes quedan en el aire, tal y como ha explicado el coordinador del grupo de Enfermedades Desmielinizantes de la Sociedad Española de Neurología (SEN), Miguel Ángel Llaneza.

Con motivo del Día Mundial de la Eclerosis Múltiple, que se celebra este jueves, esta sociedad médica junto con el laboratorio farmacéutico Merck han querido dar visibilidad a esta enfermedad y mostrar a la sociedad muchos de los síntomas con los que viven las personas afectadas.

Para ello, han creado un "túnel de experiencias" que se puede visitar en la madrileña plaza de Isabel II y que hace referencia al lema de este año "Los síntomas no visibles".

"Muchas veces asociamos la EM con un trastorno de la marcha, pacientes que se mueven con muletas, andador o silla de ruedas, pero hay síntomas no visibles, ocultos, que son los que no nos permiten identificar a un paciente con EM, como la fatiga, el trastorno del control de los esfínteres, visión borrosa, etc", ha explicado Llaneza.

Síntomas tan limitantes para el paciente como el arrastre de una pierna, o el temblor, pero que la sociedad desconoce.

Algunos de esos síntomas los sufre Asier de la Iglesia, jugador de baloncesto de la Liga ACB que, desde hace 7 años, convive con esta enfermedad.

"Al comunicar mi enfermedad, mi vida cambió radicalmente y, aunque los síntomas no eran visibles, nadie quería que jugase al baloncesto porque no me veían capaz. Pero he demostrado que puedo hacerlo", ha asegurado.

Gracias a la investigación y a los nuevos fármacos, en los últimos años está cambiando la historia natural de la enfermedad y los afectados pueden tener una mejor calidad de vida.

No obstante, el impacto de la enfermedad en la vida de quienes al sufren es evidente y, según una encuesta realizada por Merck en 2017, el 60 % de los afectados perdió su trabajo después del diagnóstico, 4 de cada 10 mujeres con EM se separaron o divorciaron de sus parejas y 1 de cada 3 decidió no tener hijos o retrasar su maternidad.

El director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha recordado que la EM afecta a 1 de cada mil personas, por lo que las administraciones no se pueden "poner de perfil" y deben visibilizar y sensibilizar sobre esta patología.

Como cada año, pacientes de toda España han formado "cordones humanos" en los centros de las 47 organizaciones que integran la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) para reivindicar más recursos para la investigación de esta enfermedad de la que se desconoce la causa y que, de momento, no tiene curación.

En la asociación de Madrid, el cordón lo han constituido una veintena de afectados en sillas de ruedas portando piezas de puzle que representan los síntomas invisibles de la enfermedad como la fatiga, incontinencia, temblores, problemas de visión, mareos, pérdidas de equilibrio, falta de memoria o enlentecimiento en la ejecución de tareas.

Nieves Barca, portavoz de AEDEM-COCEMFE, ha explicado a Efe que son síntomas que "aunque no se ven están ahí" y que muchas veces son incomprendidos por parte de los compañeros de trabajo, los amigos e, incluso, las parejas o las familias.

Al final del acto se ha leído un manifiesto en el que se pide apoyo a la investigación, el reconocimiento del 33 % del grado de discapacidad desde el diagnóstico y equidad en el acceso a los tratamientos independientemente del lugar de residencia.

También para visibilizar los síntomas, la Asociación Esclerosis Múltiple España, junto con la farmacéutica Roche y la cadena de cafeterías Rodilla, han puesto en marcha la campaña #EMpatizacafé, que invita a los ciudadanos a ponerse en la piel de los pacientes experimentando los desafíos a los que se enfrentan en un momento tan cotidiano como es tomarse un café fuera de casa.