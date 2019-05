Empleados de Huawei España reconocen "profunda preocupación" el veto de EEUU

Madrid, 30 may (EFE).- Los trabajadores de Huawei en España reconocen estar "profundamente preocupados" por las consecuencias que pueda tener el veto impuesto por EEUU sobre sus empleos y en particular los vinculados al desarrollo de la tecnología 5G, una actividad que de momento, aseguran, no se ha visto afectada.

"Claro que existe mucha preocupación porque los negocios en la empresa se están resintiendo, al menos en lo relativo a móviles, y es que ahora mismo es normal que un usuario se piense dos veces si se compra un Huawei", ha explicado este jueves a Efe el coordinador estatal de UGT en la empresa, Rubén Errasti.

Los delegados sindicales de los cuatro sindicatos con representación entre los 1.100 empleados que tiene Huawei en España se han concentrado hoy ante la sede de la empresa en Madrid, donde trabaja cerca del 80 % de la plantilla, para reclamar una mayor comunicación con la empresa antes de despedir a empleados.

Este año se ha despedido a 19 de ellos y los sindicatos alegan que, aunque lo han hecho dentro de los márgenes legales, no ha habido coordinación con la representación sindical, "algo que es costumbre en Europa, pero no parece ser parte de la cultura (empresarial) china", según Errasti.

"Queremos defender el empleo de los que ya han sido despedidos, pero también de los que puedan venir porque, ante la situación que está viviendo la empresa, cualquier cosa puede pasar", ha defendido el líder sindical, que no duda de la capacidad de Huawei para controlar la situación a nivel tecnológico, pero "la reputación es muy fácil perderla y muy difícil recuperarla".

La empresa insiste en que "este tipo de situaciones pueden producirse tanto en el marco de ajustes naturales en el mercado como en el desarrollo de la organización de una empresa" y afirma que en lo que va de año ha contratado a más de veinte personas.

Desde que a mediados de mes, el Washington diera tres meses a las empresas estadounidenses para dejar de hacer negocios con Huawei, la compañía ha visto peligrar su meteórico avance en la venta de móviles, aunque su principal negocio -y el que ha motivado el veto de Donald Trump- es el de los equipos de red, con privilegiado posicionamiento en la tecnología 5G que se está empezando a desplegar.

"Tenemos (programas) pilotos de 5G con todos los operadores en España y de momento ninguno ha cancelado o congelado nada", lo que supone una tranquilidad para la plantilla vinculada a los equipos de tecnología de red (cerca del 90 %), ha confirmado a Efe Gabriel Díaz, secretario de CCOO en la empresa, aunque su colega de UGT matiza que "el panorama a día de hoy es tan malo que podría afectar a otros negocios diferentes a la venta de móviles" y "los vetos podrían llegar a España".

"Nos ha tocado estar en la primera trinchera en esta guerra política y no nos queda otra que ponernos el casco y luchar", resume Díaz, que insiste en que los sindicatos únicamente buscan "canales más fluidos de comunicación" con la empresa, que, aunque "entendemos que siempre se mueve en los márgenes de la legalidad", "debería adoptar estándares más europeos" en gestión de recursos humanos.

Los sindicatos aseguran entender el "delicado" momento que atraviesa la empresa y dicen confiar "plenamente" en su capacidad para superarlo.

El consejero delegado de Huawei España, Tony Jin Yong, convocó la semana pasada a la plantilla para transmitirles tranquilidad, pero, según el representante de CCOO, "es necesaria una comunicación más bidireccional con los trabajadores y una gestión más humana; un espíritu más europeo en definitiva".

"Estamos profundamente preocupados" ante esta "crisis de confianza" que "es muy difícil de manejar" y, aunque "no nos cabe duda de que Huawei sabrá controlarla" a nivel operativo, "nos gustaría que la comunicación mejorara" de cara a "lo que pueda pasar", ha explicado.