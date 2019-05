Conchita: "En España tenemos tenis masculino y femenino para rato"

Redacción deportes, 30 may (EFE).- Conchita Martínez, excapitana del equipo español de tenis masculino y femenino y ganadora de Wimbledon 1994, valoró la actuación de la "Armada española" en Roland Garros y tras afirmar que Garbiñe Muguruza y Carla Suárez "están jugando muy sólidas" comentó: "Tenemos tenis femenino y masculino para rato"

"Sara Sorribes ha caído ante Stephens pero le ha competido durante todo el partido. Bolsova ha podido ganar con tranquilidad su partido y me alegro mucho porque la conozco bien ya que la llevé a la Copa Federación y sé que se deja la piel cuando juega. De hecho hoy juega frente a Cirstea en un partido que promete ser apasionante. Garbiñe y Carla siguen ganando y jugando muy sólidas así que tenemos tenis femenino y también masculino para rato".

Conchita también se mostró "muy contenta" por el triunfo de su discípula, la checa Karolina Pliskova, que pasó a tercera ronda en el torneo de Roland Garros tras vencer a la eslovaca Kristina Kucova.

"Estoy muy contenta. Ha sido una victoria muy importante y ya está en tercera ronda. Lo más importante es que ha jugado un partido muy serio y ha estado muy sólida y concentrada durante todo el partido. Ahora viene un día de descanso para entrenar y afrontar el próximo partido que seguro que será difícil, porque ya sabemos que en París ningún partido es fácil", dijo en los micrófonos de Eurosport.

Preguntada por las nuevas instalaciones de Roland Garros, Conchita Martínez resaltó que le parecían bien todos los cambios.

"Llevo viniendo desde 1988 cuando jugué mi primera previa aquí en Roland Garros. No he fallado ni un solo año. En 2006 me retiré y empecé a trabar para Eurosport y es mi cita fijada en el calendario. Ve muy bien todos los cambios y considera que "siempre que se hacen cosas para mejorar la vida del jugador es positivo".

En concreto destacó que "ahora se pueda acceder a la Lenglen a través de un túnel y no tienes que pasar por mucha gente. La nueva pista Simone Mathieu en la que jugó ayer Pliskova es una pista muy bonita aunque esté algo alejada. La Philippe Chatrier me encanta cómo está, así que veo todas las modificaciones muy bien".