Common Goal alcanza los 100 miembros en paridad, tras adhesión de Aivi Luik

Madrid, 30 may (EFE).- Con la australiana Alex Chidiac (Atlético de Madrid) y su compatriota Aivi Luik (Levante) el programa Common Goal ha alcanzado el centenar de socios, en paridad, con 50 mujeres y 50 hombres vinculados al mundo del fútbol comprometidos con la donación del uno por ciento de su salario a fines solidarios.

La iniciativa, promovida por el centrocampista español del Manchester United Juan Mata, celebra este jueves un nuevo hito al llegar a 100 miembros. Por primera vez, además, el movimiento tiene el mismo número de hombres que de mujeres.

Entre ellas se encuentran algunas de las futbolistas que competirán del 7 de junio al 7 de julio en el Campeonato del Mundo que se disputará en Francia.

Es el caso de la jugadora del Levante Aivi Luik, de 34 años; de las estadounidenses Megan Rapinoe y Alex Morgan, de la canadiense Christine Sinclair o de las españolas Irene Paredes y Leila Ouahabi.

"Es fantástico poder formar parte de un equipo de fútbol global, como es Common Goal, y unirnos detrás del objetivo común de crear un impacto positivo a través del deporte", dijo Luik, la última jugadora en unirse a la causa.

"Yo quiero ser parte de este innovador movimiento que aborda los retos de la sociedad a través del deporte que todas amamos, más allá de nuestro género o de nuestro nivel de ingresos", abundó.

A Common Goal también se ha adherido la joven jugadora del Atlético de Madrid Alex Chidiac, recientemente renovada por el vigente campeón de la liga española.

"Yo me siento privilegiada por haber encontrado tan pronto la pasión de mi vida. Esto es gracias al amor, fe y apoyo que he recibido de mi familia y de mi entorno futbolístico en Australia. A través de Common Goal me encantaría generar un impacto positivo en las vidas de las personas que no tienen el apoyo que yo tuve y a la vez inspirarlos a creer en ellos mismos, sean cuales sean sus retos, de forma que también ellos puedan encontrar su pasión y perseguir sus sueños", expuso la colchonera en un comunicado.

Por su parte, Juan Mata mostró su felicidad por que "el equipo de Common Goal llegue a 100 futbolistas".

"Además, por primera vez hemos llegado a la paridad de género, con un equilibrio perfecto entre hombres y mujeres", destacó.

Desde su lanzamiento hace 20 meses, Common Goal ha generado 1,4 millones de dólares para organizaciones que utilizan el fútbol para ayudar a niños, niñas y jóvenes de todo el mundo.