Colomo: "Digamos que estamos en una democracia, pero no en una de primera"

Madrid, 30 may (EFE).- Fernando Colomo reconoce, en una entrevista con Efe, que desde que se conocieron los resultados de las elecciones no ha "parado de reflexionar" sobre ello: "Me da mucha pena este retroceso, pero es que los que votan a la derecha son más tenaces y los de izquierda pues otra vez no han ido a votar".

"Cuando se murió Franco pensamos que iba a ser la repera; hubo un momento de gran apertura, pero luego se produjo una involución. Y ahora digamos que estamos en una democracia, pero no es una democracia de primera", considera el realizador madrileño que presenta estos días en Madrid su nueva comedia, el "thriller-chirigota" titulado "Antes de la quema".

Colomo, bautizado por la modernidad "padre de la comedia madrileña", recuerda con media sonrisa que, cuando estrenó su primera película "Tigres de papel", en 1977, "era un momento de grandísima esperanza" porque, con Francisco Franco en el gobierno, "había libros que solo se podían leer si te los pasaban de extranjis".

"Y con el cine, lo mismo, que ya lo veías doblado -una primera censura-, y cortado, y teníamos que salir fuera para ver qué se estaba haciendo", recuerda.

Para el madrileño, lo "terrible" de estos resultados es que, en Madrid, gobernarán "no los partidos más votados" ni se contará con Manuela Carmena o Ángel Gabilondo, "que son personajes de altura moral y que, para mi, son un regalo, porque en política no los hay como ellos".

Y lamenta que, "salvo un milagro raro", ni una ni otro lleguen al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, respectivamente.

"Antes de la quema" es la primera película que Colomo, de 73 años, rueda en Cádiz, y lo ha hecho como un gaditano convencido, cuidando al máximo el acento de la provincia y protegiendo los carnavales al nivel que "se merece esta institución sorprendente".

Contada desde un flashback que empieza con un vídeo de YouTube, "Antes de la quema" presenta a Quique (Salva Reina en su primer papel protagonista), un chirigotero que, tras un periodo largo de paro, trabaja como jardinero en la planta incineradora de la policía de Cádiz donde 'antes de la quema' se acumulan kilos y kilos de droga confiscada.

Esa situación privilegiada hace que el Tuti (Joaquín Núñez), el narco local, y su banda (Manuela Velasco y Manuel Manquiña, entre ellos) se fijen en él y le propongan un golpe.

"Te tiras seis años en el paro y cuando te sale un trabajo, a las tres semanas te están llamando pa otro", dice Quique mirando a cámara, una de las veces que Colomo se salta la cuarta pared para regocijo de los espectadores.

Con guion del malagueño Javier Jaúregui, la película no es un conjunto de chistes, ni siquiera de situaciones graciosas: "Es que no intento hacer una comedia muy evidente, no es el vale todo y metemos todo lo que sea gracioso", comenta el director de "La tribu" (2018).

"Parto de lo contrario: hacer una película con rigor y utilizarlo igual que si fuera un drama, pero es cierto que tengo una cierta tendencia a la ironía, al cinismo -concede- y me hace gracia que uno proteste contra la hipocresía mientras se mete una raya".

En ese sentido, "Antes de la quema", que llegará a las salas el viernes 7 de junio, es como "el cine negro clásico, que parte de una realidad social y cuando hay crisis es cuando se ve más la corrupción moral".

"Aquí teníamos también esa realidad. Cádiz es la provincia con más paro de España, cerca del 30%, y eso ha hecho que se desarrolle una picaresca especial para sobrevivir; eso, y la forma de tomarse la vida que tienen, muy filosófica, muy de reirse de todo y aparentemente no dar importancia a las cosas".

La representación femenina de la película se completa con la versátil Maggie Civantos en el papel de la hermana choni de Quique, y María Alfonsa Rosso como la madre enferma de la familia.

Otro puntazo de la película, valorado sobre todo por el público andaluz, es haber contado con importantes figuras del Carnaval de Cádiz como El Selu, Vera Luque o Javier Aguilera.

El realizador ha desvelado a Efe que volverá a Madrid en su próxima película, que ya está escribiendo, tras sus últimas incursiones en Menorca, Barcelona y Cádiz.