Barkos afirma que Geroa Bai aspira a formar parte de un Gobierno en Navarra

Pamplona, 30 may (EFE).- La presidenta del Gobierno de Navarra en funciones, Uxue Barkos, ha afirmado este jueves en conferencia de prensa que Geroa Bai aspira a formar parte de un Ejecutivo de coalición, sea cual sea la fórmula concreta que se pueda acordar para la constitución del mismo.

En Navarra se impuso la coalición Navarra Suma formada por UPN, PP y Ciudadanos pero sin alcanzar la mayoría absoluta, por lo que los socialistas podrían formar una mayoría con Geroa Bai (donde se integra el PNV), Podemos e Izquierda-Ezkerra si EH Bildu se abstiene.

Barkos, quien ha descartado formar parte de ese Gobierno de coalición tras haber ejercido el cargo de presidenta, ha indicado que ya han acordado una reunión con el PSN para hablar de posibles pactos tanto para el Gobierno navarro como para los ayuntamientos, incluido el de Pamplona.

A esa reunión no ha sido invitado EH Bildu, algo que no hubiera ocurrido, ha dicho, si la iniciativa de la negociación correspondiera a Geroa Bai, ya que en ese caso no admitiría "vetos de ninguna manera".

En todo caso, ha matizado que el hecho de que el PSN, como partido que toma la iniciativa de convocar la reunión, decida "con quién se sienta a hablar" no es "una imposición de veto". Barkos ha recordado sin embargo que la búsqueda de un acuerdo de legislatura estable pasa necesariamente por una mayoría absoluta en el Parlamento Foral.

Respecto al llamamiento hecho a Barkos por el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para que presente su candidatura a la reelección a expensas de lo que haga el PSN, ha subrayado que "las decisiones de Uxue Barkos y de Geroa Bai, por descontado las toma Geroa Bai".

En política, ha comentado, "sobre todo cuando lo que se pretende es ahormar acuerdos reales, acuerdos estables, la coherencia es absolutamente imprescindible".

Por ello, ha considerado que "no parece ni coherente ni razonable" pretender asumir "el protagonismo que las urnas no han dado" a Geroa Bai, que es la tercera fuerza en Navarra, "y hacerlo además sin una mayoría que pueda hacer vislumbrar la más mínima estabilidad".

Barkos ha aludido asimismo a las declaraciones del presidente del PNV de Gipuzkoa, Joseba Egibar, quien ha dicho en Euskadi Irratia que la negociación con los socialistas tiene "tres vértices" que van vinculados: las instituciones vascas, la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y la formación del ejecutivo foral navarro.

El PNV, que forma parte de Geroa Bai, ha resaltado Barkos, "ha dicho una cosa muy clara" y es que la decisión sobre el Gobierno de Navarra "se toma en Navarra" y por lo tanto cualquier intento de vincular esa negociación a "intereses políticos" en Madrid "tendrá lógicamente el posicionamiento concreto y en respuesta del PNV".