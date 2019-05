El azulgrana Ludovic Fábregas puede hacer historia en Colonia

Barcelona, 30 may (EFE).- El pivote internacional francés del Barca Lassa, Ludovic Fábregas, tiene una especial ilusión por estar en la 'Final Four' de la Liga de Campeones de balonmano en el Lanxess Arena de Colonia el 1 y 2 de junio por segundo año consecutivo, ya que podría hacer historia.

El joven jugador azulgrana de 22 años podría convertirse en el segundo jugador en la historia de la competición en ganar el título en dos temporadas consecutivas después de que el croata Ivan Cupic lo hiciera con el Kielce (2016) y el Vardar (2017).

Fábregas fue el hombre clave para encauzar la eliminatoria de cuartos de final en la pista del Nantes donde el Barça ganó por 25-32. Sus nueve goles, su récord personal en la Liga de Campeones, fueron decisivos y ahora espera recuperar para el Barça el cetro europeo, algo que no logra desde la temporada 2014-2015.

"No me importan las estadísticas, pero este es un objetivo que me propuse el verano pasado. No quiero parecer demasiado pretencioso, pero ganar la Liga de Campeones sería otra manera de avanzar, de demostrar que ir al Barcelona fue la elección correcta", dice el pivote francés.

La pasada temporada, logró el título con el Montpellier, uno de los tres equipos franceses, junto al París Saint Germain y Nantes, que disputaron la Final a Cuatro. En esta edición solo el Vardar repite del año pasado.

En esta temporada de la Liga de Campeones, el Barça se ha mostrado casi intratable. Solo Veszprém y Rhein-Neckar Löwen lograron vencerle en la fase de grupos. "La Liga de Campeones ha sido el objetivo número uno. En el Barça, perder no es una opción. Hay una cultura tan ganadora que, como nuevo jugador, tuve que encajar de inmediato ", señala el internacional francés.

Fábregas dice que ha notado que muchos de los jugadores azulgrana de la pasada temporada tenían cuentas pendientes con la Liga de Campeones tras su eliminación en octavos de final frente al Montpellier, pero también que, "esa derrota nos proporcionó una motivación adicional al comenzar la temporada".

También señala que en la experiencia adquirida el año pasado en la Final a Cuatro aprendió que, "solo debes centrarte en los juegos. Tienes que pasar por todos los eventos, los fichajes y el espectáculo del viernes por la noche, disfrutando, pero no demasiado".

Su rápida incorporación a los sistemas de Xavi Pascual ha supuesto una de las sorpresas de la temporada. Para Fábregas no ha sido ningún secreto. "Las cosas fueron fáciles porque ya hablaba español y catalán debido a que mi abuela nació en Cataluña", desvela.

Además, los otros jugadores franceses del Barça han sido como una segunda familia para él y destaca a Cedric Sorhaindo porque, "él ha sido de gran ayuda para mí, dentro y fuera de la cancha. Compartimos muchas cosas y siempre me da buenos consejos".