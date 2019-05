Acciona: las negociaciones para incorporar un operador a Ilsa están avanzadas

Madrid, 30 may (EFE).- El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha asegurado que las negociaciones para sumar un operador ferroviario a Ilsa, sociedad en la que se ha unido a Air Nostrum para entrar en el negocio de transporte de viajeros por ferrocarril, están "avanzadas pero no concluidas".

En marzo, el ejecutivo avanzó que la compañía mantenía conversaciones con tres posibles socios operadores, todos ellos europeos, para operar líneas de ferrocarril y que invertirían 500 millones de euros en trenes.

Ilsa, controlada mayoritariamente por Acciona, tiene autorización para operar un servicio privado internacional por tren entre Madrid y Montpellier (Francia), y quiere entrar a competir con Renfe en España a partir de diciembre de 2020, cuando se abrirá a la competencia el transporte de viajeros en España.

"No contemplamos la posibilidad de no tener un socio operador. Estamos muy avanzados, no sólo en las conversaciones con dos o tres candidatos, si no en nuestro conocimiento del sector", ha defendido el presidente de Acciona en declaraciones a la prensa tras la celebración de la Junta de la compañía.

"Somos un buen socio para los distintos operadores europeos, no creo que se de la circunstancia" de no sumar uno, ha insistido Entrecanales, quien ha recordado que, no obstante, la operación de las líneas serán llevadas a cabo por Ilsa.

Entre los operadores europeos que han mostrado interés por entrar en el negocio en España, destaca la francesa SNCF, que ha aseguró que lo hará con socios o en solitario.