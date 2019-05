Zas visita jugadores en su primer día de mandato y les ve "mentalizados"

A Coruña, 29 may (EFE).- El nuevo presidente del Deportivo, Paco Zas, ha visto "mentalizados" a los jugadores del equipo para meterse en la promoción de ascenso a LaLiga Santander en las dos últimas jornadas del campeonato.

El dirigente, que fue elegido por los accionistas este martes, llegó minutos antes de la una de la tarde a la Ciudad Deportiva de Abegondo acompañado por el director corporativo del club, José González-Dans, fue recibido por el director deportivo, Carmelo del Pozo, al que dará continuidad y, tras reunirse con los jugadores, atendió a los periodistas.

"Yo creo que los jugadores están totalmente mentalizados, es la impresión que me dio. Están mentalizados de que quedan dos partidos y les he dicho que estos dos partidos no van a volver nunca, que hay que jugarlos como si fuera el último", señaló.

Zas indicó que "cuanto menos intervenga el presidente en el vestuario, mejor para todos" y afirmó que a los futbolistas les ha transmitido "lo que siente la mayoría de la afición", que la victoria, en el descuento y de penalti, ante el Mallorca "tiene que servir de punto de inflexión para darlo todo".

El nuevo dirigente dijo que el director deportivo le comentó que el Deportivo cuenta con "un grupo muy unido" y todos los jugadores "se llevan muy bien".

Además, explicó que si los jugadores "lo dan todo en el campo es indiscutible que la afición de Riazor los va a apoyar".

Zas reconoció en el discurso de la toma de posesión que, "quizá producto de los nervios en ese momento de cierta euforia", cometió "la equivocación de contestar a un accionista", al que ha pedido "perdón".

"Por lo demás, fue una noche gratificante", sostuvo el mandatario, que recibió felicitaciones de numerosas personalidades, entre ellas, el delegado del gobierno, Javier Losada; la "futura alcaldesa" de A Coruña, Inés Rey, o el presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán.

Lo que no ha podido hacer, por ahora, es hablar con la madre de un canterano al que quiere retener en el club y que, según anunció el martes, iba a ser lo primero que haría como presidente.

"No llegué a hablar con la madre de ese niño, pero se encontrará con cuatro llamadas. El chico tiene agente, el club está al tanto y haremos todo lo posible para que se quede aquí. Si no controlamos lo que hay en Galicia malamente vamos a controlar otra cosa", sentenció.