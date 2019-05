Trabajadores de Iveco se concentran en repulsa por la muerte de Verónica

Madrid, 29 may (EFE).- Trabajadores de la fábrica Iveco en Madrid se han concentrado este miércoles, por segundo día consecutivo, en repulsa por la muerte Verónica, la empleada de la planta que se suicidó el pasado sábado después de difundirse entre sus compañeros un vídeo de contenido sexual en el que aparecía.

La convocatoria, que se ha prolongado durante algo más de 10 minutos, ha reunido a unas 150 personas en la puerta de la planta ubicada en la avenida de Aragón de Madrid, junto a la A2, en las cercanías de San Fernando de Henares, y ha concluido con un aplauso para Verónica, que tenía 32 años y era madre de dos hijos.

"No hay derecho", ha dicho a los medios de comunicación, con indignación, una de las compañeras de la fábrica de Verónica, justo antes de fichar.

Verónica, según han difundido algunos medios de comunicación, se suicidó el pasado sábado, varios días después de que un vídeo de contenido sexual que ella misma se grabó comenzara a circular entre sus compañeros de la planta, en la que trabajan alrededor de 2.500 personas.

"Creo que la gente no es consciente de lo que pueden suponer sus actos a veces, lo que puede llegar a desencadenar lo que para ellos podía parecer una broma", ha comentado un trabajador de las oficinas de la compañía.

Los empleados que aguardaban a la entrada de la planta están "tristes" y "muy afectados" ante lo ocurrido.

Algunos han asegurado que el vídeo no trascendió más allá de la sección de carretillas en la que trabajaba la víctima, empleada de Iveco desde hace años.

Otros, sin embargo, afirman que el vídeo sí se difundió masivamente entre los empleados.

"A lo mejor no lo vieron los 2.500, pero sí 2.000. Personalmente a mí no me llegó ni lo vi, pero se vio por toda la zona, sabes quién lo tiene y quién lo puede enseñar", ha declarado un compañero de Verónica de otra sección de la fábrica.

El sindicato CCOO ha anunciado que denunciará a Iveco Madrid ante Inspección de Trabajo por no activar el protocolo de acoso sexual, y ha informado que acompañó a la víctima en una reunión con la dirección de la empresa el pasado jueves, dos días antes de su suicidio, en la que Verónica trasladó a la compañía lo que estaba ocurriendo.

En esa reunión, asegura el sindicato, Iveco respondió que se trataba "de un asunto personal y no de ámbito laboral", por lo que no tomó medidas, con lo que, a juicio de CCOO, incumplió sus obligaciones de protección de la salud de la trabajadora que establecen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley de Igualdad.

Otras fuentes sindicales han señalado que el Comité de Empresa en su totalidad no tuvo conocimiento de los hechos hasta el pasado lunes, día en que una comisión del Comité se reunió para abordar lo sucedido.