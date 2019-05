Talibanes matan a 18 policías y toman el control de histórico alminar afgano

Kabul, 29 may (EFE).- Los talibanes se hicieron hoy con el control del histórico Alminar de Jam, en el oeste del Afganistán, tras una serie de ataques armados en los que murieron al menos dieciocho policías, informaron hoy autoridades del país.

Los ataques comenzaron el lunes en Firozkoh, capital de la provincia de Ghor y en el distrito de Shahrak, cerca del histórico minarete de Jam, dijo a Efe el portavoz del gobernador de la provincia, Abdul Hai Khatibi.

"Dieciocho miembros de las fuerzas de seguridad murieron hoy a unos 49 kilómetros al oeste de Firozkoh durante el ataque de los talibanes", detalló.

Tras ello, hubo nuevos ataques a los puestos de control del minarete declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2002, "las fuerzas de seguridad se retiraron del área y el sitio está actualmente bajo control talibán", explicó a Efe el jefe de Consejo Provincial de Ghor, Fazalhaq Ehsan.

El portavoz del Ministerio de Información y Cultura de Afganistán, Sabir Momand, confirmó a Efe los enfrentamientos en el histórico lugar, ubicado en una zona remota de Ghor, a unos 105 kilómetros del su capital, Firozkoh, en la confluencia de dos ríos.

"Hasta el momento no se han causado daños al alminar, hemos pedido a los talibanes a través de los consejos tribales locales que su presencia no suponga ningún peligro para el histórico minarete y que no mezclen la cultura con problemas políticos", indicó Momand.

Los combates en la construcción del siglo XII se producen días después de las inundaciones por el río Hari-rud, que amenazaron la integridad de esa obra.

El Gobierno había designado una delegación de expertos para visitar el lugar y llevar a cabo una evaluación para la protección de la construcción.

"El equipo técnico está esperando que mejore la situación de seguridad para hacer las reparaciones de los alrededores", señaló.

De acuerdo con el portavoz, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha asignado alrededor de 2 millones de dólares en los últimos meses para las restauraciones.

El minarete, de 65 metros de altura y construido durante el reinado del imperio Ghurid en 1194, es una estructura elegante y elevada de ladrillos cocidos.

El Minarete de Jam fue levantado dentro de un valle escarpado e incluido en la lista de Patrimonio Mundial y Propiedades del Patrionio Mundial en Peligro en 2002.