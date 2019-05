El PP usa una sentencia del TC contra Rajoy para pedir ya plenos en el Senado

Madrid, 29 may (EFE).- La sentencia del Tribunal Constitucional que dio la razón al Congreso al establecer que un gobierno en funciones puede ser sometido a control parlamentario ha sido hoy esgrimida por el PP como argumento para pedir que el Senado comience su actividad plenaria en el mes de junio con sesiones de control.

El TC dio la razón al Congreso presidido por el socialista Patxi López en un conflicto de atribuciones planteado porque el Gobierno de Mariano Rajoy se negó a comparecer en sesiones de control de la Cámara Baja durante el periodo que transcurrió mientras estuvo en funciones hasta la repetición de las elecciones en junio de 2016.

El secretario cuarto del Senado, Rafael Hernando, ha explicado que en la reunión celebrada por la Mesa ha sugerido que se constituyan ya las comisiones de la Cámara y que además se establezca un calendario de plenos "cuanto antes", lo cual supondría que se celebraran sesiones de control al Gobierno el mes de junio.

Hernando ha recordado la sentencia que el Tribunal Constitucional dictó el pasado mes de noviembre, en la que avaló que el Parlamento pueda controlar al Ejecutivo aunque esté en funciones, como es el caso actual, tras la convocatoria de elecciones y a la espera de investir presidente para así formar nuevo Gobierno.

El PP argumentaba entonces que al no haberse sometido a la investidura, el Gobierno no tenía que pasar por el control parlamentario, pero el Constitucional determinó finalmente que el hecho de que no hubiera investidura no suponía que no pudiera ejercerse "excepcionalmente" esa facultad de control en periodos con el Ejecutivo en funciones.

Rafael Hernando cree que no puede haber "excusas" que impidan cumplir con esta obligación y que deberían fijarse ya sesiones de control para junio en las cuales el Gobierno atendiera a preguntas e interpelaciones de los senadores, puesto que el Ejecutivo en funciones "sigue tomando decisiones" y debe responder por ello.