Relator ONU para DD.HH. en Corea del Norte plantea dudas sobre las sanciones

Seúl, 29 may (EFE).- El relator de la ONU para la situación de derechos humanos en Corea del Norte, Tomás Ojea Quintana, planteó hoy dudas sobre las sanciones impuestas al país dado el impacto sobre su población en un momento en el que, además, encara una aparente escasez de alimentos.

Su último informe presentado en marzo ante el Consejo de Derechos Humanos subraya que la situación en el país "continúa siendo extremadamente seria" como se viene señalando en una "agenda de derechos humanos de la ONU que lleva tiempo establecida" y que habla de campos de prisioneros políticos, violencia sexual o limitación de libertades básicas.

En una entrevista telefónica con Efe, el abogado argentino destaca también la necesidad de incorporar el respeto a los derechos humanos en el modelo de desarrollo económico norcoreano para no fomentar una desigualdad que hace que "un 40 % de la población, principalmente la que vive en provincias, carezca de derechos básicos como acceso a servicios de salud o carestía de alimentos".

Pregunta: Se encuentra usted a mitad de su mandato de seis años y Corea del Norte sigue sin permitirle entrar al país, ¿qué balance haría?

Respuesta: Una parte fundamental de mi mandato consiste en tratar de establecer un nexo de comunicación con Corea del Norte, es un trabajo casi diplomático. En estos tres años no he logrado establecer ese nexo, ni en Nueva York ni en Ginebra. Al margen de algunos contactos informales que han tenido lugar en el sureste asiático, no ha habido comunicación. Y este es un problema neurálgico, troncal, de Corea del Norte, un país completamente cerrado a la comunidad internacional para el monitoreo de la situación que se vive ahí. Hay países que cierran parcialmente las puertas, como China. Pero no hay un solo caso en el mundo que sea como Corea del Norte.

P: Su informe destaca la necesidad de incluir la mejora de los derechos humanos en el diálogo sobre desnuclearización entre Corea del Norte y la comunidad internacional. ¿Son compatibles ambos elementos?

R: Yo los veo ligados. Y cuando se habla de desnuclearización se está hablando de paz al fin y al cabo porque nunca hubo un tratado de paz para la Guerra de Corea (1950-1953). Pero cuando se habla de paz, esto tiene que alcanzar a todos, hay que introducir en la conversación temas como derechos básicos, igualdad y libertad, que no están garantizados en Corea del Norte. La paz tiene que ser un acuerdo colectivo.

P: Pero Corea del Norte ha sido tradicionalmente esquiva cuando se trata de derechos humanos.

R: Trato de ser realista. Se qué traer el tema de derechos humanos a la mesa cuando se dialoga con el líder norcoreano Kim Jong-un es una tarea muy dificultosa y trato de entender eso. Mi mensaje es que hay que trabajar para la apertura de Corea del Norte y que la ONU esté ahí para llevar a cabo la verificación de la situación y para que Corea del Norte empiece a conversar, emprenda un diálogo genuino conmigo como relator.

P: Su informe también menciona el impacto de las sanciones de la ONU, especialmente las aplicadas desde 2017 tras la escalada de pruebas armamentísticas.

R: La pregunta más importante a plantear es si las sanciones tienen ahora mismo un carácter preventivo o punitivo. Y me pregunto; si es con carácter preventivo, creo que hemos fracasado varias veces (con la imposición de sucesivos paquetes de sanciones desde 2006) porque está probado que Corea del Norte ha acabado desarrollando sus armas nucleares y su capacidad de lanzar misiles intercontinentales. Y si es punitivo, aquí tengo que objetar porque entonces se está castigando a la gente.

P: ¿Cuál es el impacto de estas sanciones sobre la población?

R: Para empezar las sanciones prohíben el despliegue del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país. Resulta obvio que Corea del Norte ha violado resoluciones de manera tajante y flagrante con sus pruebas nucleares y de misiles. Y se han ido desplegando sanciones hasta llegar a un programa que ataca íntegramente a la economía (cuatro resoluciones de 2017 castigan duramente industrias básicas norcoreanas como minería y sector pesquero y prohíben que el país importe hidrocarburos). Creo que esto vulnera principios internacionales como el de velar por los derechos fundamentales de todas las personas del mundo, sobre todo en países en desarrollo. Estas cuestiones han quedado completamente ensombrecidas por el tema de la agenda nuclear; lo nuclear ha opacado cualquier otro tipo de discusión. Yo solo arrojo luz sobre esto y me toca señalar que no podemos perder de vista estos principios.

P: ¿Ve alternativas a la llamada "estrategia de máxima presión" que ha encabezado Washington ante la ONU?

R: Yo no sé bien cuál es la solución en cuanto a levantar un tipo determinado de sanciones o no. Pero, como digo, las sanciones no han sido exitosas y tal vez sea hora de cambiar completamente de estrategia porque ahora mismo cabe estar muy preocupado por la situación de las personas que viven en Corea del Norte.

P: ¿Un reciente informe de dos agencias de la ONU presentes en el país, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la FAO, indica que el 40 % de los norcoreanos encara este verano una aparente escasez de alimentos. ¿Las sanciones pueden haber contribuido a empeorar esta situación?

R: Para hacer ese tipo de afirmaciones soy siempre son muy cuidadoso porque necesito tener toda la información. Y la información que tengo, y que está en ese informe de FAO y PMA, apunta a las malas cosechas motivadas por cuestiones climatológicas. Aunque de nuevo, el problema está en que si Corea del Norte debe hacer frente a crisis climatológicas hay que ver qué herramientas va a tener para responder.