La Real Sociedad renueva a Joseba Zaldua hasta 2023

San Sebastián, 29 may (EFE).- La Real Sociedad y el lateral Joseba Zaldua han llegado a un acuerdo para ampliar el contrato del jugador tres temporadas más, hasta junio de 2023, ha anunciado el club en un comunicado.

Al jugador donostiarra, titular este año en la banda derecha, le quedaba un año de contrato, pero ha sido una pieza importante desde su vuelta al club y la Real se ha asegurado su concurso por tres años más.

Zaldua, que llegó a los 13 años a la Real Sociedad, jugó la temporada pasada cedido en el Leganés, empujado por la explosión de Álvaro Odriozola, y regresó a la Real este año tras la marcha del lateral donostiarra al Real Madrid.

Tras firmar su nuevo contrato en Anoeta, Zaldua ha comentado, a la web del club, que está "muy contento" por poder seguir "jugando en el club de su vida" y de su "corazón".

"He tenido la confianza de Asier (Garitano) y de Imanol cuando he estado bien", ha destacado el jugador, quien ha reconocido que la cesión al Leganés le vino "muy bien" para progresar y volver convertido en un fijo en el once realista.