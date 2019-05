Nino: "El campo no engaña y me dice que estoy para jugar"

Elche , 29 may .- Juan Francisco Martínez 'Nino', capitán del Elche, justificó su decisión de continuar una temporada más en el club ilicitano, al señalar que se ha sentido bien durante la temporada, en la que ha tenido buenos números y sensaciones.

"El campo de fútbol no engaña y te dice si estás para jugar", comentó en rueda de prensa el delantero almeriense, quien cumplirá 39 años el próximo mes de junio.

"Me encuentro muy bien, no soy un problema e intento ayudar y aportar a mi equipo", insistió el jugador, quien ha disputado 35 partidos y anotado siete tantos esta temporada.

Nino dijo estar "agradecido al club" por seguir un año más en el equipo, y confió en poder ayudar a que la entidad "siga creciendo".

El delantero indicó que en Elche se siente "valorado y querido" por la afición, y por sus compañeros y destacó que "había muchas más cosas a favor de seguir que de no continuar".

"El tema económico no era un problema, porque lo que tenía que ganar ya lo he ganado. Solo quería seguir disfrutando", explicó Nino, quien desveló que comenzó la pretemporada "sabiendo que partiría de suplente pero acabaría como titular".

"Siempre traen jugadores y acaba jugando Nino", afirmó el capitán del Elche, quien no se marcó como reto personal dar caza a Pierita, máximo goleador histórico del club, aunque admitió que le haría ilusión.

"Nunca me he puesto retos personales. Mi base todos estos años ha sido el trabajo y la humildad y todo lo que he logrado me lo he ganado", explicó Nino, quien reconoció estar sorprendido de los números de la temporada.

"Estoy corriendo más que nunca. ¿Secreto? Las ganas y la ilusión. Esta profesión hay que respetarla. No sé vivir sin mi familia y un balón", comentó el delantero, quien admitió que una "espina" que tiene clavada es "no conseguir el ascenso a Primera con el Elche".

En este sentido, el jugador afirmó que el club está tomando "decisiones buenas" que han ayudado a borrar "las cosas negativas" que transmitía la entidad.

"Ahora se habla de lo deportivo y se está creando una base importante para que el club dé un salto. El camino es éste", reiteró Nino, quien calificó el partido de la próxima jornada ante el Deportivo de La Coruña como "bonito".

"Allí sufrimos una derrota dolorosa (4-0) y tenemos ganas de competir", afirmó el capitán, quien elogió la calidad humana del vestuario del Elche y el rendimiento ofrecido para lograr la permanencia.