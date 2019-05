Nano: "El club ya sabe que quiero quedarme, pero dependerá del Éibar"

Santa Cruz de Tenerife, 29 may (EFE).- El delantero tinerfeño del CD Tenerife, Alexander Mesa 'Nano', ha asegurado hoy que el club chicharrero ya sabe que quiere quedarse en el conjunto blanquiazul para competir la próxima temporada, pero ha advertido de que su futuro dependerá de lo que determine el Éibar, club con el que tiene un año más de contrato.

El atacante, que está cedido en el Tenerife, ha dicho que no descarta seguir en el equipo canario la próxima temporada, aunque ha recalcado que habrá tiempo de hablar de su continuidad cuando terminen los dos partidos que restan para concluir el campeonato.

"Quedan dos partidos y quiero disfrutarlos. No sé qué pasará, pero ya he demostrado que quiero estar aquí y se lo he hecho saber al club", ha insistido.

Nano ha comentado que en los últimos partidos se "ha encontrado mejor", y que está "muy bien físicamente, mientras que ha reconocido que tras la derrota en Elche hicieron "una reflexión" y, en el partido ante el Real Oviedo, todos dieron "un paso al frente".

En cuanto al partido de este fin de semana ante el Lugo, Nano ha declarado que "todo lo que sea puntuar fuera de casa es bueno", pero ha comentado que no piensan solo en el empate, ya que van "a por lo tres puntos".