Murillo: es brutal que cuerpo de una mujer sea lugar para curiosidad malsana

Madrid, 29 may (EFE).- La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ha lamentado el suicidio de una mujer después de difundirse entre sus compañeros de trabajo un vídeo de contenido sexual, calificando de "brutal" que el cuerpo femenino se convierta en "un lugar de curiosidad malsana y entretenimiento".

En la presentación del diccionario ilustrado contra los estereotipos de género en publicidad "Hola, tú a mí no me conoces", Murillo ha respondido así este miércoles al ser preguntada sobre el suicidio de Verónica, la empleada de Iveco que se quitó la vida el pasado sábado.

"Habría que matizar el concepto de suicidio", ha comentado Murillo, quien ha subrayado: "el entorno ha tenido parte de responsabilidad, no digo que sea consciente", pero el cuerpo de la mujer "no es una máscara, no es un lugar de entretenimiento y curiosidad malsana".

Ha comentado que le llamaba la atención el número de visitas del vídeo y ha instado a trabajar en la educación "en todo lo que significa el respeto a las mujeres".

Murillo también ha afirmado que, al igual que sucede con la violencia de género, el entorno de una víctima "sigue siendo pasivo ante indicios de violencia".

Además, ha reflexionado sobre el sentimiento de "culpa" de las mujeres, que les hace sentir "responsables"; "eso es pura malversación de lo que supone sentirse autónoma", ha recalcado.

Murillo ha insistido en que es fundamental que el cuerpo de la mujer no sea "un lugar de castigo".

Respecto a la estadística del INE de ayer martes en la que se señalaba un aumento en el número de víctimas de violencia machista, Murillo ha opinado que no se están haciendo las cosas "mal" pero ha abogado por una educación curricular sobre relaciones sexuales y sentimentales como sucedía con Educación para la Ciudadanía.

Ha confiado en que con el nuevo Gobierno haya una educación donde "se hable de respeto, de la resolución de conflictos y cómo afrontar la violencia".

La secretaria de Estado de Igualdad ha abogado por no "desfigurar" las relaciones personales y ha invitado a los chicos que con movimientos como el de "nuevas masculinidades" se conviertan en activistas.