Miguel Ángel Jiménez: "Competir es lo que me hace tan longevo"

Madrid, 29 may (EFE).- A sus 55 años, Miguel Ángel Jiménez se sigue sintiendo "como pez en el agua" en la competición, el secreto de su longevidad, explicó a EFE el golfista malagueño, que alterna el circuito de mayores de 50 PGA Champions con el europeo y logró su primer 'grande' el año pasado, el Abierto Británico 'sénior'.

Imagen inconfundible en las últimas décadas en los principales hoyos del planeta, con su pelo largo y su coleta, la perilla y los puros, Jiménez (Churriana, Málaga, 1964) observa que el golf ha evolucionado tanto en lo físico, con jugadores que son ya "atletas" como en lo técnico, donde los materiales le llevan a pensar que debería reducirse el número de palos.

Sobre la última gran irrupción del golf español, el vizcaíno Jon Rahm, destaca su "potencial enorme" y pide darle "tiempo al tiempo", en un circuito "con una competencia impresionante", en el que admira la capacidad para "levantarse de las cenizas" del americano Tiger Woods, ganador en abril del Másters de Augusta, once años después.

También deja una reflexión, a colación de Sergio García pero aplicable a la exigencia a la que se somete a muchos deportistas: "Metemos mucha presión a la gente, porque tengamos una época que no estemos finos parece que se nos ha acabado la vida", apunta en una conversación con EFE antes de impartir una clase de golf en La Moraleja (Madrid), organizada por la marca Mitsubishi Electric aire acondicionado.

- Pregunta (P): Este año ya ha ganado un torneo, el Chubb Classic (en Florida, Estados Unidos), ¿cómo planea la temporada?

- Respuesta (R): El comienzo del año no ha estado malo, un poquillo ramplón. Empezamos en Hawai como todos los años, luego Dubai dándole bien a la pelota, y la victoria en Naples (Florida), pero de ahí para acá ha sido todo muy ramplón, sin resultados brillantes. Sigo estando con problemas en el 'green', quitando eso bien, y ahora viene la parte importante con los 'majors'"

- P: ¿Nota mucha diferencia entre circuito profesional y el 'Champions'?

- R: Son muy competitivos los dos, la diferencia más grande es que en el circuito 'Champions' jugamos 78 jugadores a tres vueltas, a excepción de los 'majors' que jugamos cuatro vueltas y 150 jugadores.

En el circuito regular son cuatro vueltas con sus cortes y cada semana compites contra 150 de todas las edades, en 'Champions' somos todos mayores de 50. Es todo más distendido, aunque evidentemente es muy competitivo. Pero después de 30 años dándole vueltas al mundo creo que mereces algo más distendido.

La gran diferencia es que en el regular son 150 jugadores cada semana, de los cuales 100 pueden ganar, en el circuito Champions somos 78 y 15 que podemos ganar, pero entre esos 15 hay una competencia brutal.

- P: El aficionado español al deporte debe pensar que Miguel Ángel Jiménez es incombustible, ¿no se acaba usted nunca?

- R: (Risas) Yo no me acabo, lo más importante es que hago lo que me gusta en mi vida, estoy compitiendo, me encanta la competición, me siento como pez en el agua. Eso es lo que hace que sea tan longevo.

- P: ¿En ningún momento se ha hartado, ha pensado 'lo dejo'?

- R: La verdad es que lo que más te desgasta es la cantidad de horas de vuelo, horas perdidas en el aeropuerto, los cambios horarios... Me he comprado una vivienda en (República) Dominicana porque me pilla mejor, así una semana descanso. Pero todos estos vuelos transatlánticos... Llevo tres vueltas al mundo este año.

- P: ¿Cuánto ha cambiado el mundo del golf en este tiempo?

- R: Casi nada (risas), el domingo llegué a Málaga y estuve con mi hijo, que tiene 20 años, en el garaje con los palos. Me dijo 'papá, déjame un palo de los de cuando tú empezaste' Empezamos a sacar palos de madera y fíjate el cambio.

Antes jugábamos con las bolas baratas con los palos de madera, hoy con los palos de titanio, las bolas más duras para poder disparar más la pelota. Yo ahora con 56 años le estoy pegando bastante más lejos de lo que le pegaba entonces.

El golf ha cambiado todo, los campos son más modernos, más largos, los 'greens' son más rápidos, más duros. Pero lo que ha cambiado de verdad son las maderas metálicas y las bolas.

Y también el golf se ha popularizado tanto que no es un deporte al que antes jugaba la gente y se iba a tomar una cerveza. Hoy en día son atletas. Gimnasio antes y después de jugar, te entrenas, practicas, tienes horas dedicadas... Somos atletas del golf.

- P: ¿Cómo va a cambiar a futuro? Hay deportes que están reduciendo su duración...

- R: No lo sé. Severiano (Ballesteros), al que echamos en falta, decía hace tiempo que al golf le estaban sobrando palos a la bolsa. Estamos jugando con 14 palos, los campos se están quedando cortos, todo lo que necesitas es potencia y 'wedge' (palos cortos).

Si tenemos 14 palos en la bolsa la diferencia de uno a otro es de 8 metros más o menos, y si tú eso lo incrementas al doble, vas a tener que empezar a jugar con la pelota, otra vez con los efectos, 'fade' (efecto a la derecha) y 'draw' (efecto a la izquierda), controlarla para hacerla frenar en los campos. Bajar de 14 a 10 palos en la bolsa sería un avance importante, pienso yo.

Al tener menos palos tienes que aumentar los grados entre un hierro y otro, y ahí ya no solo tienes que pensar en un tipo de golpe, sino que tienes que hacer con la pelota, cortarla para que haga menos distancia, liftarla para que haga más. Como jugábamos antiguamente.

- P: Hablemos de nombres propios. Jon Rahm es la gran realidad del golf español, ¿podrá llegar al nivel de Seve?

- R: Las comparaciones no se deben hacer, a nadie, cada persona es única y exclusiva. Severiano fue Severiano, Olazábal fue Olazábal, Sergio (García) es Sergio, yo, Rahm... Rahm tiene un potencial enorme, está bien preparado físicamente, intelectualmente en Arizona donde se ha formado como jugador.

Yo lo conocí de cuando hacíamos esos campeonatos de promesas. La proyección que tiene, desde entonces, es impresionante. Y la competencia que tiene es impresionante también. Pero pienso que tiene carácter, tiene empuje, las cosas que se necesitan para estar arriba. Hay que darle tiempo al tiempo, y dejarle que aflore.

- P: ¿Se imaginaba un retorno de Tiger Woods como el que hemos visto, ganando Augusta once años después?

- R: Impresionante. Si alguien puede levantarse de las cenizas es él, no hay otro jugador que lo hubiera podido hacer como lo ha hecho.

- P: Tiger tiene 15 grandes en su palmarés, ¿está a tiempo de superar los 18 de Jack Nicklaus?

- R: Vamos a ver, la competencia que tiene es brutal. No hay más que ver como estamos ahora mismo. (Brooks) Koepka (número uno mundial) acaba de defender el título del PGA, lleva cuatro 'majors' en tres años, tiene a Jon aquí, a Rory (McIlroy), a Justin Thomas... Una cantidad de jugadores buenísimos.

- P: ¿Cómo ve a Sergio García?

- R: Sergio Garcia está regular, no en su mejor momento parece ser. Pero vamos a dejar que pase el tiempo. Metemos mucha presión a la gente, y porque tengamos una época en el año que no estamos finos parece que se nos ha acabado la vida. Y no es así. Sergio va y viene. Todos vamos y venimos, tenemos épocas.

- P: ¿Qué haría Miguel Ángel Jiménez si no jugara al golf?

- R: No lo sé, porque es lo único que he hecho en mi vida. Empecé con 15 y esto es mi vida. Yo estoy aquí gracias al golf, al golf le estoy dando lo que puedo y él me está dando lo que puede.