Rui Massena publica "III", un disco electrónico que traerá a Mar de Músicas

Madrid, 29 may (EFE).- El portugués Rui Massena (1972) es pianista, compositor y director de orquesta pero, sobre todo, un "traductor" a música de lo que le emociona y le da tranquilidad: "no quiero ser Brahms, Beethoven o Wagner. Quiero ser yo y hacer una obra que comunique, que haga compañía", dice a Efe.

Massena acaba de publicar "III" (Deutsche Grammophon), su tercer disco, que presentará el próximo 21 de julio en el festival La Mar de Músicas de Cartagena, donde también interpretará temas de sus trabajos anteriores, los "super ventas" "Solo" y "Ensemble".

Define su música como neoclásica o new age, un instrumento para unirse a quienes la escuchan.

Este nuevo disco, que interpreta con su banda, es más electrónico y progresivo que los anteriores, una síntesis y un "paso adelante" en su carrera.

"Es un trabajo diferente de 'Ensemble' porque ese está hecho con orquesta de cuerda. Este tiene tiene una sonoridad muy especial. Es la primera vez que junto instrumentos de rock, jazz, pop... Es un mix donde no sabes donde termina lo acústico y empieza lo electrónico, por eso es un disco progresivo", explica.

Empezó como director de orquesta en 2000 y en quince años se puso al frente de 30 formaciones y dio conciertos por todo el mundo pero decidió retirarse de ese mundo porque le exigía "una gestión de personas" que le consumía de tal forma "la energía" que se llegó a sentir enfermo.

"Estoy muy contento de haber tomado la decisión. Estoy en la segunda fase de mi vida. No quiero ser Beethoven, Brahms o Wagner. Quiero ser yo. No me interesa tener una gran obra para que nadie la escuche. Me interesa comunicar. Quiero que de placer escucharla, que sea una buena compañía, no la protagonista", defiende.

Las dos palabras que definen su música, afirma, son "tranquilidad" y "emoción": "la música condiciona nuestro estado espiritual y la tensión de dirigir enfermó mi alma", revela.

Su primer disco se tituló "Solo" (2015) precisamente por eso, porque no quería depender más de personas para hacer música y lo grabó con su piano "y nadie más".

Tras un retiro espiritual en Alfandega da Fe, en el interior de Portugal, el resultado fue "terapéutico" y le reveló como un extraordinario melodista.

El segundo, "Ensemble", ya le reconcilió con la gente y grabó parte de sus pistas con la Orquesta Sinfónica Nacional Checa.

Se inspiró en la localidad de Sintra y el CD se colocó entre los más vendidos de Portugal. Para "III", grabado en Berlín y Oporto, su ciudad, se ha acompañado de una banda y primero lo ha interpretado en una gira y luego lo ha grabado.

El "espacio" en esta "III" ocasión ha sido un antiguo cine, el Charlot de Oporto, que le ha dado un aura cinematografica a la "lengua digital y acústica" que "habla" su música.