Juanfran: "Ojalá Pochettino tenga su premio"

Madrid, 29 may (EFE).- Juanfran Torres, defensa del Atlético de Madrid, confesó en Efe que en la final de la Liga de Campeones empatiza con el Liverpool por haber perdido ya una final, pero desea que gane el Tottenham por su amistad con el delantero Fernando Llorente y el trabajo al mando de Mauricio Pochettino.

"Siempre que hay finales, partidos importantes, mi hijo Oliver me pregunta con qué equipo vamos y le digo, primero el Atlético de Madrid y los demás nos tienen que dar un poco igual. Antes de la final de Copa le tuve que decir que tengo amigos en los dos lados y no me gustaría que ninguno tenga la mala sensación de perder", dijo.

"Ahora me pongo a analizar bien el Liverpool-Tottenham y no tengo a nadie en el Liverpool y en el otro lado tengo a Llorente y Mauricio", añadió deseando el triunfo del Tottenham en la final que acoge el Wanda Metropolitano el sábado.

Juanfran destacó el valor personal de Fernando Llorente y las virtudes como técnico de un Pochettino con el que coincidió en su etapa en el Espanyol.

"Fernando he jugado con él y me parece un crack como persona. Me alegro por él porque perdió una final contra nosotros en Bucarest con el Athletic y me alegra ver que está en otra final, y encima de Champions. Ojalá pueda ganar", señaló.

"Luego está Mauricio, he sido campeón de Copa del Rey con él en el Espanyol y siempre hemos tenido muy buena relación. Aunque no tengamos contacto directo sé que me quiere mucho y yo le tengo gran aprecio por todo lo que me ayudó aquel año, cuando él era un veterano de guerra", recordó. "Ahora está haciendo muy bien las cosas en el Tottenham y ojalá tenga su premio. Ojalá los dos puedan ganar la Champions".

Espera Juanfran una final inglesa dura, con un Liverpool con necesidad tras caer en la de la última edición. "Es complicado vencer al Liverpool porque perdió el año pasado la final. Sería duro perder otra. Empatizo con esas situaciones porque he perdido finales y sería duro caer en otra. No tengo un favorito pero me inclino un pelín más por Llorente y Mauricio", sentenció.