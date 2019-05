Jornada 49. La Fiscalía y la Abogacía no se mueven

Madrid, 29 may (EFE).- Los centenares de vídeos de las defensas sobre el 1-O no han podido eclipsar la posición inalterable de la Fiscalía, que no se ha movido de la rebelión y ha confirmado su petición de 25 años de cárcel para Oriol Junqueras, como la Abogacía del Estado, que en su caso ha mantenido los 12 años por sedición.

LA FRASE: "Al finalizar la reunión, el procesado rebelde, entonces presidente de la Generalitat, manifestó a todos los presentes que si el 1 de octubre había violencia declararía la independencia".

Nadie la ha pronunciado en público. Viene en el escrito de conclusiones de la Fiscalía y la dijo hace semanas el segundo de Trapero, el comisario de Mossos Ferran López, a cuya versión sobre una reunión entre miembros del Govern y jefes de Mossos los fiscales han dado credibilidad.

LA IMAGEN: Las discordantes. Las que ha proyectado Xavier Melero, abogado de Joaquim Forn, y que nada tenían que ver ni con el 20-S ni con el 1-O.

Como acostumbra a veces, el letrado ha dado la sorpresa y ha preferido proyectar imágenes de disturbios en otras manifestaciones como el asedio al Parlament en 2011 o el Rodea el Congreso de 2012, donde se han visto destrozos de mobiliario urbano, agresiones continuas a agentes, lanzamientos de objetos y contenedores en forma de barricadas.

Lo ha advertido desde el inicio al anunciar que los vídeos no se relacionaban con la causa. "Pues mal vamos" le ha dicho el presidente del tribunal, Manuel Marchena, que finalmente le ha permitido mostrarlas sin que ninguna parte lo impugnara.

EL PROTAGONISTA: Santi Vila. El suyo ha sido el único nombre que se ha oído en el trámite de conclusiones cuando Vox, que ejerce de acusación popular, ha decidido modificar su petición de condena para el exconseller. No lo ha hecho con nadie más.

Le ha quitado la organización criminal (el partido es la única parte que acusa por este delito) y la malversación, de forma que solo le deja la acusación por desobediencia.

Algo que en realidad no afecta demasiado al exconseller de Empresa, que dimitió la víspera de la DUI, dado que el resto de acusaciones también le atribuyen un delito de malversación.

LA ANÉCDOTA: El revuelo que se ha generado en la biblioteca del Tribunal Supremo, habilitada como sala de prensa, cuando los periodistas han comprobado que el escrito de conclusiones definitivas presentado por la Fiscalía aumentaba un año la petición de condena a los Jordis y rebajaba otro a Carme Forcadell.

Unos minutos en los que ha cundido el pánico entre los informadores habida cuenta de que la Fiscalía, cuya actuación en el juicio ha sido objeto de críticas, acababa de confirmar que no había ninguna modificación en su petición de pena.

A la vuelta del receso, el fiscal Jaime Moreno ha tranquilizado a todos: Se trataba de "un error mecanográfico de secretaría".

AGENDA: El juicio encara su recta final el próximo martes a las 9.30 horas con el informe final de las acusaciones.