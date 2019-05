Ibiza, la pasarela 'resort' del momento, celebra su tercera edición

Ibiza, 29 may (EFE).- La Mercedes-Benz Fashion Week Ibiza celebrará mañana su tercera edición con la presencia de cinco firmas nacionales -Alvarno, Juanjo Oliva, The 2nd Skin Co, Roberto Diz, Andres Sarda- y de la internacional David Laport, que mostrarán sus colecciones 'resort', en las que reinará la alegría de la isla.

"Las colecciones tienen un nivel muy alto", ha dicho a EFE la directora de la pasarela, Charo Izquierdo, quien asegura que "Ibiza es la pasarela 'resort' del momento, no hay otra".

Grandes marcas como Chanel o Dior presentan sus colecciones crucero, también conocidas como 'resort', en lugares especiales, exóticos, incluso mágicos, pero, hoy por hoy, "no existe una pasarela que aglutine a un conjunto de firmas en las que se muestran líneas crucero", asegura Izquierdo.

Ibiza es moda, música y una bonita mezcla de gente de todo el mundo, un escenario idóneo para presentar diseño español. "Es una oportunidad de negocio, una ventana al exterior" para aquellos diseñadores que hacen colecciones crucero", argumenta la directora de la pasarela.

La novedad de esta edición, que vuelve a contar con la presencia de los diseñadores Alvarno, Andres Sarda y The 2nd Skin Co., es que los desfiles transcurrirán en una nueva pasarela ubicada sobre la icónica piscina de Ushuaïa Ibiza Beach Hotel-The Club, un espacio con mayor aforo y una espectacular puesta en escena, donde la música y la moda se darán cita a media tarde.

Los creadores Juanjo Oliva, Roberto Diz y David Laport debutarán por primera vez en esta pasarela. "Todos los diseñadores vienen con mucha ilusión", añade Izquierdo, en cuya opinión todos ellos "son unos campeones, se implican muchísimo y se esfuerzan por presentar colecciones importantes, exigentes".

Desde el año pasado en la Mercedes-Benz Fashion Week Ibiza, de los seis diseñadores que participan, uno es internacional; en esta ocasión es David Laport.

"Muchos diseñadores quieren venir, pero, lamentablemente, por el tipo de evento que se ha ideado solo pueden ser seis; lo ideal sería crecer", asegura Izquierdo, una señal, a su entender, de que esta joven pasarela tiene mucho futuro.

Mañana, estos diseñadores mostrarán en exclusiva sus colecciones crucero 2020, en las que los protagonistas son las prendas femeninas, de estilo relajado y alegre, con mucho color, ideadas para un ambiente festivo de día y de noche.