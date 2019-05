Gobierno Vasco modifica material escolar que explica historia Euskadi y ETA

Vitoria, 29 may (EFE).- El Gobierno Vasco modificará parte de los contenidos de "Herenegun", un material didáctico escolar para explicar la reciente historia de Euskadi y ETA, cuyo contenido recibió críticas de varias asociaciones de víctimas de ETA y de partidos políticos, y que ahora incorporará testimonios que "amplíen los perfiles de víctimas" representados en los vídeos.

A finales del pasado enero, el Gobierno Vasco inició un proceso de diálogo sobre las 31 aportaciones recibidas a esta unidad didáctica sobre ETA y el contexto sociopolítico vasco entre 1960 y 2018 denominado "Herenegun" (Anteayer).

Está dirigida al alumnado de cuarto de la ESO y de segundo de Bachillerato y se compone de textos y cinco vídeos que recogen testimonios de víctimas de ETA, de exmiembros de la organización terrorista y de representantes políticos e institucionales.

Inicialmente estaba prevista la puesta en marcha de este proyecto piloto en varios institutos para el pasado mes de abril, pero el proceso de diálogo retrasó esta fecha en principio hasta el próximo curso.

Algunas asociaciones de víctimas de ETA fueron las más criticas con su contenido porque consideraba que "Herenegun" ofrecía una visión "sesgada" que alimentaba la teoría del conflicto para blanquear la actividad de la banda terrorista.

Sin embargo, otras víctimas de ETA y los GAL que participan en proyectos educativos mostraron su apoyo al material al compartir su objetivo de trasladar a los jóvenes de forma "crítica" la historia de la violencia y del terrorismo.

Cuando se presentó este proyecto todos los grupos parlamentarios vascos excepto el PNV pidieron su retirada. EH Bildu consideró que no recogía la visión de la izquierda abertzale, Elkarrekin Podemos que no dejaba claro que no ha habido un conflicto entre dos bandos, y el PSE y PP que no contribuía a deslegitimar a ETA.

Este miércoles el Gobierno Vasco ha difundido un comunicado de prensa en el que asegura que tras finalizar la ronda de diálogo con las entidades que hicieron aportaciones, ha habido una "respuesta receptiva" y "suficientemente amplia y transversal" por parte de estas sobre la propuesta de cambios en los documentales, que son la parte del material a la que se han presentado la mayor parte de las sugerencias.

Así, se incorporarán testimonios "que amplíen los perfiles de víctimas" representados en los vídeos y se replantearán o suprimirán escenas que, aunque pueden tener valor historiográfico, han suscitado dudas.

También, según el Gobierno Vasco, se matizará el tratamiento de algunos temas y se mantendrán testimonios de todas las sensibilidades políticas que tienen presencia en el Parlamento Vasco.

Y no se incluirán afirmaciones que pudieran alentar el odio o la exclusión ni sugerir teorías de legitimación del terrorismo.

Asimismo se ha decidido que la experiencia piloto será sometida a un "riguroso proceso de evaluación y sistematización" y en función de sus resultados quedará abierta la posibilidad de ampliarla a otro año.

Además, con carácter previo a esa experiencia piloto se ofrecerá formación al profesorado que va a participar en su desarrollo.