El gobierno anuncia una estrategia nacional de vivienda durante el SIMAPRO

Madrid, 29 may (EFE).- La secretaria general de Vivienda, dependiente del ministerio de Fomento, Helena Beunza Ibáñez ha asegurado que el gobierno está desarrollando "una estrategia nacional de vivienda con administraciones y empresas para reorientar la política del sector".

Beunza ha afirmado durante la presentación de la cuarta edición SIMAPRO (el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid para profesionales que se celebra del 29 al 31 de mayo en Ifema) que el ministerio "necesita adoptar un nuevo rol" en el sector como "coordinador, impulsor y moderador de diferentes sensibilidades de la materia".

Para ello el gobierno quiere elaborar una "ley estatal de vivienda que garantice la igualdad de acceso y derechos", pero que desarrolle también "parques de alquiles asequibles a través de fórmulas público-privadas que fomenten el alquiler social".

La otra pata de esta estrategia nacional sería la elaboración de una "ley que garantice la seguridad jurídica y la estabilidad de la planificación territorial urbanística", que trate de "solventar los problemas que surgían de los planes urbanísticos".

Pero que también pretenda "impulsar la eliminación de trabas burocráticas y agilizar la tramitación de licencias por parte de los ayuntamientos", además de "agilizar y unificar los informes sectoriales" y continúe en el proceso de "digitalización de los ayuntamientos" para ganar en rapidez.

Beunza también ha querido señalar como otros elementos para activar el sector la "movilización del suelo público" la puesta en marcha de "un plan estatal 2018-21 para un alquiler asequible" o potenciar el uso del Banco Europeo de Inversiones (BEI) o el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La secretaria de Vivienda ha anunciado también la creación de un stand dentro del SIMAPRO donde profesionales e inmobiliarias podrán informase sobre la colaboración público-privada para la construcción de vivienda en suelo público del ministerio destinada al alquiler social.

"Es bueno tener foros de reflexión conjunta sobre la vivienda" ha asegurado Beunza durante la presentación de esta edición de la feria en la que también ha intervenido el consejero delegado de la consultora inmobiliaria Sociedad de Tasación (ST), Juan Fernández-Aceytuno.

Para Fernández-Aceytuno, "hay algo que no encaja y no funciona en el sector" ya que el crecimiento "no es homogéneo" y que "la crisis que estalló hace doce años no se ha digerido".