Experto destaca importancia del diagnóstico precoz en la Enfermedad de Fabry

Sevilla, 29 may (EFE).- El neurólogo de la Fundación para el Estudio de las Enfermedades Neurometabólicas de Buenos Aires (Argentina) Juan Politei ha llamado hoy la atención sobre la importancia del diagnóstico correcto de la Enfermedad de Fabry como algo sustancial para llevar a cabo un tratamiento correcto.

Lo ha explicado a Efe en Sevilla, en un encuentro organizado por Sanofi Genzyme bajo el título de "Controversias sobre la Enfermedad de Fabry", donde ha puesto de manifiesto que se trata de una enfermedad que sufre, aproximadamente, una de cada 25.000-30.000 personas, y que supone una dolencia ?genética hereditaria?.

Politei ha concretado que la enfermedad se produce ?como resultado de la deficiencia de una enzima, una proteína que tenemos en las células que se encarga de degradar o digerir algunas sustancias, y en el caso de Fabry es un glicoesfingolípido, que, para decirlo simple, es una grasa con azúcares adheridos fuera?.

?No hablamos de colesterol ni triglicéridos, sino de la alfagalactosidasa A. Ante la falta de la enzima en los pacientes se empieza a acumular el glucoesfingolípido, y ese acumulo se produce en el riñón, en el cerebro, en nervios periféricos, y va a resultar en la presencia de los síntomas típicos que presentan los pacientes?, ha explicado.

Este experto ha detallado que, con el tiempo, sobre la enfermedad fueron cambiando algunos conceptos, ?y ya no hablamos de Fabry como tal sino de dos tipos; la clásica, que es la descrita históricamente, y la de inicio del adulto?.

Con todo, ?estamos viendo y extrapolando datos de distintos países que en lo que es la enfermedad de Fabry tiene un paciente por cada 25.000-30.000 nacidos vivos, pero en países como Taiwán hay uno por cada 4.000. No hablamos de una enfermera tan rara como creíamos, y todo esto nos hace pensar que hay muchos más pacientes de los que no estamos haciendo diagnóstico?.

Este experto incide en la necesidad del diagnóstico: ?en algunos pacientes, puede que empezó yendo al internista o al ir al pediatra, según la edad. Puede que presente dolores en las manos y los pies, o gastrointestinales después de comer, pero pueden pasar años hasta el diagnóstico, porque el pediatra lo deriva al traumatólogo, pensando que son dolores de crecimiento, o bien chico cree que son molestias porque el chico es más nervioso?.

Ha citado casos como el de pacientes que van al nefrólogo porque nota que orina con espuma (proteinuria), lo que puede ser síntoma de daño renal, e incluso por años podemos estudiar problemas como causas de insuficiencia renal, o que el corazón se agranda, se hipertrofia, y los cardiólogos saben que hay más de 40 causas para eso?.

En definitiva, son muchos síntomas, muchos diagnósticos diferenciales, en una patología que hasta hace 16-17 años no tenía tratamiento alguno: ?A los médicos no les generaba mucho malestar no diagnosticarla, si se diagnosticaba o no era lo mismo porque no tenía tratamiento, y eso les sacaba algo de culpa, pero hoy tenemos tratamientos específicos, esa situación no se puede contemplar ni tolerar. El diagnóstico hay que hacerlo temprano?, ha apostillado.

Ha hablado de algunas controversias, como señala el título de la charla, como ?las que hay desde el punto de vista por ejemplo del diagnóstico, o como cuándo vamos a iniciar el tratamiento en el adulto o en etapas pediátricas?, señalando la importancia de que se realice antes de que el daño sea irreversible, poniendo el acento también en las terapias que hay en el mercado ?sobre las que se discute si alguna es mejor que la otra, o las dosis son unas mejores que las otras?.

Con todo, el tratamiento se basa en dotar al paciente de la enzima que le falta, que por técnicas recombinantes y genéticas se puede fabricar, y se coloca por forma endovenosa cada 15 días, y, a día de hoy ?lo más importante es que está disponible?.

En el encuentro con Politei en Sevilla ha participado el nefrólogo del hospital Reina Sofía de Córdoba Mario Espinosa, que ha destacado que ?lo más importante es ayudar a un diagnóstico temprano, detectar los casos, ampliar el estudio a los familiares, clasificarlos, ver factores de riesgo de cada uno y ver quién necesita un tratamiento antes de que la enfermedad progrese?.

Sobre su especialidad, ha recordado que ?en el riñón es una de las consecuencias más severas, y realmente es una enfermedad que hoy día se puede prevenir y tratar?.

El internista del hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva Ignacio Martín ha destacado que en esta provincia hay nueve pacientes en tratamiento, con lo que es ?una provincia con un número de pacientes elevado para lo que es la tasa de incidencia?, con lo que tienen "experiencia en el seguimiento de estos pacientes?.