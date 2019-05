Calviño al Banco de España: no se puede ahorrar si no se llega a fin de mes

Madrid, 29 may (EFE).- La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha recordado al Banco de España que no se puede ahorrar cuando no se llega a final de mes, y ha afirmado que lo primero es asegurar que el crecimiento económico llega a todas la personas, en especial a los colectivos más vulnerables.

Tras un acto de clausura este miércoles de la presentación del libro "Una visión macroeconómica de los 40 años de la Constitución española" escrito por el exdirector del servicio de estudios del Banco de España Jose Luis Malo de Molina, la ministra ha dicho que lo "indispensable" es recuperar la renta disponible de las familias con medidas como la ya acometida subida del Salario Mínimo Interprofesional.

El Informe Anual de 2018 publicado por el Banco de España no descarta que los hogares de rentas más bajas estén siendo especialmente optimistas a la hora de valorar su economía doméstica futura, dado que mantienen su tasa de ahorro en mínimos y un elevado recurso al crédito para financiar su consumo.

En este sentido, Calviño ha sido clara a responder que "es indudable que si uno no puede llegar a final de mes no puede ahorrar".

Ha recordado que en los últimos años ha habido un proceso de reducción de deuda en el sector privado tanto de familias como empresas y ha afirmado que "en un momento dado tendrá que dar lugar también a un aumento del ahorro".

"Lo que es indudable es que se debe recuperar el nivel de ahorro de la economía, pero en estos últimos años ha habido un proceso de desapalancamiento tremendamente intenso", ha reiterado, al tiempo que ha advertido de que primero hay que mejorar la renta disponible de las personas más vulnerables, como lo jóvenes, para que poder emanciparse.

Al respecto, ha avanzado que el próximo Gobierno seguirá adoptando medidas en torno a la vivienda para poder acceder a un alquiler asequible y para que se corresponda con la capacidad adquisitiva de las familias y los jóvenes.

"En el futuro tenemos intención de poner este tema...con nuevas medidas", ha dicho, y ha señalado que la vivienda no requiere una sola medida independiente sino actuaciones desde todas las perspectivas, desde la oferta y la demanda, y tanto en el territorio nacional como en el autonómico o local.

Calviño también se ha referido al informe del Banco de España que ha cuestionado que las recomendaciones de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para la reforma del sistema de pensiones tengan que descansar en un "consenso absoluto", cuando uno "razonablemente amplio" podría ser suficiente para no retrasar decisiones que se deberían tomar cuanto antes.

La ministra de Economía en funciones ha reiterado que hay reformas que por su calado requieren de un gran consenso político y social, y ha dicho que en materia en materia de pensiones no se pueden adoptar decisiones de "forma unilateral".

"El Gobierno quiere establecer cauces de diálogo y esa política de escuchar al otro seguirá guiando la acción en el futuro", ha incidido.

Durante el acto, la ministra ha indicado que es el momento propicio, tanto en el territorio nacional como europeo, de regular la digitalización, el envejecimiento de la población o de luchar contra el cambio climático para "construir políticas pensando en las personas".

Tras afirmar que el coste de la crisis económica no responde solo a una cifra de estimación el rescate bancario, ha pedido a las instituciones que analizan la economía ser "más sofisticados" e integrar otras variables diferentes a la disciplina fiscal y más vinculadas a la desigualdad.