Blanco dice que las nuevas normas premian a los "implicados" con el COE

Madrid, 29 may (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, dijo que la modificación de estatutos aprobada este miércoles por el organismo favorece a los que "conocen la casa" y están "capacitados" e "implicados" con ella.

"A una persona que antes necesitaba tres años para ser candidato a presidente del COE, ahora le pedimos que conozca la casa, que haya demostrado una capacidad y una implicación con el Movimiento Olímpico, que haya sido elegido (en su federación) dos veces", explicó Blanco tras la asamblea celebrada en Madrid.

La modificación aprobada exige a quienes quieran presidir el COE que hayan pertenecido al organismo al menos cinco años, consecutivos o no, pero siempre en algún momento de los últimos cuatro.

"No es llegar y querer ser. Todo tiene que ir en su debido momento. Estas normas no van contra nadie, van a favor del Movimiento Olímpico", destacó Blanco, que no tenía "ninguna duda" de que el cambio se aprobaría. La votación solo registró dos votos en contra y dos abstenciones.

"Es una propuesta aprobada por unanimidad tres veces en el Ejecutivo, que lo forman 30 personas, 16 de ellas presidentes de federación. Todos han entendido que es lo que teníamos que hacer. Estoy contento con el espíritu de trabajo conjunto", dijo el presidente.

Respecto a si él, que ocupa el cargo desde 2005 y dijo que el actual sería su último mandato, optará finalmente a la reelección, Blanco pidió que el debate se posponga.

"Estamos ahora en los estatutos, la asamblea, luego tenemos Tokio 2020 y después las elecciones en todas las federaciones. A partir de enero de 2021 hablaremos del futuro de esta casa. No he dicho nada más ni nada menos. Esto se debe hablar entre todos los agentes, yo expondré lo que pienso cuando me toque y a partir de ahí se tomarán las decisiones", manifestó.

También se aprobó hoy un nuevo código de arbitraje y mediación para Tribunal de Arbirtaje del COE. Ante las reservas expresadas en la asamblea por María José Rienda, presidenta del CSD, por posible conflicto con el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), Blanco aclaró: "Nuestro Tribunal de Arbitraje en nada afecta al TAD. La función pública es el TAD. Nuestro comité de arbitraje nunca entra en lo que es competencia de las instituciones y tampoco queremos. Cada uno a lo suyo".

El presidente del COE se refirió como un caso "tristísimo" a las detenciones de futbolistas y directivos de clubes por su supuesta implicación en una red de apuestas ilegales.

"Hay que felicitar a la policía. Cuanto más se persiga a todos los niveles el dopaje, las apuestas... El deporte limpio es por lo que todos tenemos que luchar. El que sea inocente, que esté libre y el que sea culpable, que lo pague. Esto envilece el deporte. Es una barbaridad", afirmó.