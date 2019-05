Andrew Albicy dice adiós al BC MoraBanc y su futuro pasa por la Euroliga

Andorra la Vella, 29 may (EFE).- El base francés del BC MoraBanc Andrew Albicy se despidió este miércoles del club andorrano entre lágrimas, después de tres temporadas, y ha anunciado que fichará por un equipo que jugará la temporada que viene la Euroliga.

Además el jugador sueña con jugar el próximo Mundial de China con su selección. "He evolucionado muchísimo como jugador. Andorra siempre estará en mi corazón porque he crecido con este club", ha dicho.

"El cambio de equipo lo hago por ambición personal y porque quiero jugar la Euroliga", ha señalado Albicy. "Tengo la suerte de que podré hacerlo la temporada que viene. Aún no puedo decir el equipo, pero hay dos opciones y son dos equipos de Euroliga", comentó Andrew Albicy, que está temporada era el jugador franquicia de los de Ibon Navarro.

El jugador tiene opciones de ir a Zenit St. Petersburg de Joan Plaza o al Asvel Villeurbanne y el Unics Kazan.

El base francés, de 29 años, destacó la importancia de haber jugado tres temporadas con el BC MoraBanc después de fichar proveniente del Gravelines.

"No tenía tanto nombre como ahora. Y vine aquí para evolucionar como jugador y he crecido en liderazgo, en el tiro exterior y también en todas las partes del juego", dijo. "Me encuentro más maduro como jugador. Eso sí, agradezco muchísimo el apoyo del público andorrano y también del cuerpo técnico, junta directiva y mis compañeros".

Albicy también destacó entre lágrimas sus mejores momentos en el club. "Ganar al Real Madrid, jugar la Copa del Rey, ganar al FC Barcelona en el 'play-off' por el título aunque después perdimos la eliminatoria pero jugamos muy bien y también el partido de cuartos de final contra el Asvel Villeurbanne en la EuroCup".

"Repito tengo al Andorra en mi corazón. Estoy muy agradecido", comentó Albicy en rueda de prensa y tras recibir el premio MoraBanc como jugador más solvente de la temporada.

El presidente del BC MoraBanc, Gorka Aixàs, también elogió al jugador francés. "Se despide un jugador que ha sido histórico para nosotros y que está a la altura de lo que hizo José Luis 'Jou' Llorente. Nos ha llevado a ser mejores y su recuerdo perdurará", comentó.