Ximo Puig ve "razonable" la postura de Cs de no vetar al PSOE en los pactos

Valencia, 28 may (EFE).- El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha manifestado este martes que la actual postura de Ciudadanos de evitar vetar al PSOE en los pactos postelectorales es "una posición razonable", pues a su juicio "hay que intentar romper la política de bloques" y hay que intentar buscar "soluciones transversales".

El también secretario general del PSPV-PSOE ha afirmado ante los medios de comunicación que España "no es un país maniqueo" y no tiene "por qué serlo", y ha afirmado que le "asustaba mucho eso de volver a las dos Españas", algo que no tiene "ningún tipo de sentido" ni es lo que le interesa a la sociedad.

Por ello, ha asegurado que la postura anunciada por la dirección de Ciudadanos tras crear un comité nacional de negociación de gobiernos "es un ejercicio de razonabilidad y un ejercicio que genera mayor posibilidad de acuerdos transversales".

Preguntado sobre si ve más probable a Ciudadanos de socio del PSOE que a Podemos, Puig ha contestado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es quien tiene "toda la legitimidad" para pronunciarse y ya ha expresado "cuál es su primera opción".

En todo caso, Ximo Puig ha manifestado que le gustaría que en España hubiera un gobierno "lo más estable posible" para poder avanzar en las cuestiones que más interesan a los valencianos, como por ejemplo la financiación autonómica.