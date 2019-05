TexturasdeLaHabana, imágenes de "dulce nostalgia"

Madrid, 28 may (EFE).- Emiliano Suárez ha inaugurado, esta mañana, su segunda exposición fotográfica, #TexturesofLaHabana, una muestra efímera de tres días, que refleja una ciudad bajo prismas diferentes.

Texturas que no solo tienen que ver con interpretación de la imagen sino con el tipo de papel en el que se han impreso.

Fotografías que nacieron de "un recorrido a pie por la ciudad desde lugares conocidos hasta desembocar donde el camino me llevara", explica a Efe Emiliano Suárez, que recuerda cómo el fotógrafo Eugenio Recuenco le animó a utilizar nuevas tecnologías, como el móvil, para captar imágenes.

Texturas pretende ser un proyecto sobre diez ciudades que me "han impactado, donde me siento más cómodo haciendo este trabajo creativo", explica el autor que se pone entre 10 y 14 años como fecha para cerrar un ciclo que comenzó con Nueva York.

Retratos en blanco y negro, de la ciudad al amanecer, del mar, de ruinosos edificios que trasladan a Madrid vida e imágenes que producen "cierta melancolía". "De La Habana no me quedo con la sonrisa y la fiesta", asegura Suárez, quien apunta que las fotografías "tienen una dulce nostalgia, no amargura".

El artista reconoce que con todo lo que hace se deja el "alma". "Soy una persona creativa, inquieta, que quiero que me valoren por mi trabajo", dice este hombre que pertenece a una de las familias de joyeros españolas de mayor tradición y que no se reconoce en los titulares de algunas revistas.

El artista Kike Garcinuño ha intervenido tres de la fotografías pintándolas para añadir su particular visión de la imagen.

La exposición se presenta en un edificio destartalado del Barrio de las Letras, en la C/Príncipe, 35, un lugar ideal por el que se filtran de habitación a habitación boleros como "Siboney".

"Quiero dar un buen espectáculo", concluye Emiliano Suárez, que dedicará el importe de la venta de una de las fotografías a la Fundación Aladina, de apoyo a niños con cáncer.