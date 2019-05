Cs sobre Villacís: A día de hoy no hay ninguna operación en ningún sitio

Madrid, 28 may (EFE).- El "número dos" de Cs, José Manuel Villegas, no ha cerrado la puerta a encabezar algún gobierno local o autonómico, aunque no hayan ganado, como el Ayuntamiento de Madrid con Begoña Villacís, aunque ha asegurado que "no hay ninguna operación en ningún ayuntamiento o comunidad a día de hoy".

Se ha referido así en una rueda de prensa en la sede de Alcalá a la posibilidad de intercambiar el gobierno de la capital por el apoyo de Cs a investir como presidente en la Comunidad de Madrid al candidato socialista, Ángel Gabilondo.

Pero sí ha dicho que "sería muy mal negociador" si se autodescartara de algún escenario concreto, incluido el de liderar alguna institución, porque son decisivos en muchas.

"Nos gustaría que Villacís fuera alcaldesa y lo vamos a intentar, como Aguado en la Comunidad de Madrid o Daniel Pérez en Aragón. Lo vamos a intentar porque tenemos la fuerza", ha dicho.

Sobre esta operación que involucraría a Aguado, quien ha sido el único candidato autonómico de Cs que puso un veto a pactar con el PSOE, algunas fuentes naranjas no han sido tajantes al respecto y se han limitado a señalar que lo normal es que se cumpla ese veto en Madrid, pero que, en todo caso, las negociaciones ni siquiera han arrancado.