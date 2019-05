Schuster: "A Florentino le veo capaz de traer a cualquiera"

Madrid, 28 may (EFE).- El alemán Bernd Schuster, exjugador y exentrenador del Real Madrid, se pronunció este martes sobre la actualidad del club blanco, el futuro de Sergio Ramos, los posibles fichajes de Mbappé y Neymar o la polémica que tuvo con Toni Kroos, y afirmó que el presidente, Florentino Pérez, es "capaz de traer a cualquiera".

Schuster se pronuncio sobre los temas relacionados con el club blanco e incluso con el Barcelona en el Torneo Benéfico organizado por la Clínica Menorca en la Ciudad de la Raqueta para ayudar en la lucha contra el cáncer de mama.

En relación a una posible salida de Sergio Ramos, el alemán entiende su postura: "No imagino al Madrid sin Ramos. Es el capitán y la figura de este equipo. Pero lo entiendo. Cuando has estado tantos años te preguntas si sigues con motivación, con hambre? Tiene mucha responsabilidad y me parecen bien que tenga esos pensamientos. China es donde mejor pagan de todo el mundo".

"Es un jugador clave en el Real Madrid y por ello quiere saber qué proyecto va a haber. Para ellos es importante saber dónde quiere ir el club. Seguro que ellos saben mejor que nosotros quién va a venir", prosiguió.

A pesar de ello, Schuster entiende que "el club no le deje marchar así de fácil porque incluso para el nuevo proyecto es una figura importante". Además, añadió que "el jugador, si es exigente, no puede permitir un año como este y menos un segundo, así que se tiene que preguntar si realmente está para dar un nivel importante. En el Madrid tienes que luchar todos los años por los títulos", indicó.

El técnico también quiso quitar hierro a una posible salida del andaluz: "Como todos los grandes jugadores, cuando dejan el club al principio parece un poco raro, le echas en falta, pero la vida sigue. Nos ha pasado a todos. Creemos que tenemos que estar toda la vida y cuando te das cuenta no hablan de ti, ya hay otro jugador, el equipo funciona y hay otros títulos. Así es el fútbol".

El alemán también analizo el estado anímico del grupo blanco tras una temporada en la que solo levantaron el Mundial de Clubes. "Los jugadores que están ahí han demostrado que pueden con la presión, la tensión... pueden con todo, pero a mí este año no me ha sorprendido. Después de tres Ligas de Campeones casi con el mismo grupo es normal que baje un poco el nivel, el hambre, y más si se marchan jugadores, el entrenador...", declaró.

"Ha sido un año de transición, pero cuando lo hace el Madrid suena diferente y las críticas son mayores porque una temporada sin títulos es muy negativa. Lo bonito es volver a formar un equipo nuevo con ilusión y hambre de nuevo. Sigo pensando que un año como este no cambia nada en el Madrid, sigue siendo uno de los más grandes del mundo y la mayoría, casi todos, quieren jugar allí", afirmó el alemán.

Por eso, Schuster también se pronunció sobre la compatibilidad de Neymar y Mbappé y la posibilidad de verlos juntos sobre el Santiago Bernabéu: "Los jugadores grandes pueden jugar juntos, sean dos, tres o cuatro y no se van a molestar entre ellos, al revés. No hay problema en que estos chicos vengan cuando quieran porque a Florentino Pérez le veo capaz de traer a cualquiera".

Para finalizar el alemán se refirió a la polémica con su compatriota Toni Kroos. "Lo critiqué un poquito. Por haber sido compañero y futbolista sé que no le gusta a nadie, yo hubiera reaccionado igual, pero me dio la gana en aquel momento. Era Kroos, pero podía haber sido cualquier otro. Cuando ves este año te cabreas", concluyó el alemán.